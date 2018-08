Au trecut patru zile de la intervenţia cu gaze a jandarmilor împotriva protestatarilor prezenţi la mitingul diasporei, din PiațaVictoriei, și apar cazuri de efecte adverse. Miercuri, au ajuns la spitalul Floreasca oameni care s-au simţit tot mai rău în ultimele zile.

Nici până acum nu a fost făcut o informare oficială cu privire la gazele folosite, dar din precizările specialiştilor reiese că s-au folosit substanţe foarte puternice. Medicii îi sfătuiesc pe cei care au fost expuşi la gazele jandarmilor să nu ignore simptomele şi să meargă de urgenţă la doctor.

„În urma gazelor, îmi este foarte rău, am dureri de cap, stări de vomă, după cum se vede nu pot să vorbesc şi mă arde pe trahee plus că sunt arsă în gură, pentru că mi-au dat jet direct în faţă. Le-am spus atunci să nu mai dea cu gaze, că au dat cu gaze, fără să se facă nimic. Eu eram în spatele lor, am văzut tot şi le-am spsu să nu mai dea cu gaze şi mi-au dat direct în faţă. Am fost în seara aceea la spital, pentru că mă simţeam foarte rău şi pe urmă am fost la IML , după cum se vede sunt şi caftită, bătută, uitaţi. Nu mai putem să respirăm, nu ştiu cu ce au dat, vrem să ştim cu ce fel de gaze au dat , în primul rând că ne-au nenorocit, efectele se văd abia după câteva zile”, a declarat Denisa Chiș, o femeie în cărucior cu rotile, pentru Digi 24.

„Mai rău decât în primele 24 de ore. Nu am crezut ca se va intensfiica starea de rău, nu mă pot atinge pe cap, pielea capului o simt ca o arsură, în urechi la fel, pe gât și pe interior, și pe exterior, pe mâna stângă am punctişoare maronii…”, a declarat Teodora Vlad, o altă participantă la protest.

„De dumincă am o durere care nu trece deloc în piept. La medic mi-au zis ca am faringo-laringită acută post-inhalație gaze lacrimogene. Mi s a dat repaus vocal 72 de ore. Cei de acolo mi-au zis că dacă durerea din piept persistă să merg de urgenţă la un medic, pentru ca nu se știe cu ce s-a dat și nu se știe ce se întâmplă”, a povestitRoxana Ionescu, de asemenea prezentă la protest.