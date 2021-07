Cât de sexy este Elena Udrea la brațul lui Adrian Alexandrov! Fostul ministru al Turismului arată demențial

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, continuă să arate senzațional, în ciuda faptului că se apropie de 50 de ani. Chiar dacă în 2018 fostul politician a devenit pentru prima dată mamă, și-a revenit extrem de repede după sarcină.

Partenerul de viață al acesteia, Adrian Alexandrov, se mândrește cu iubita sa, astfel că postează mereu fotografii cu Elena Udrea sau cu fetița lor. În cea mai recentă poză pe care iubitului fostului ministru a pulicat-o pe contul său de Instagram, Elena Udrea poartă un top roz, mulat și decoltat, care îi pune în evidență bustul voluptos.

Chiar dacă diferența dintre cei doi este de 10 ani, Adrian Alexandrov se mândrește cu mama fetiței sale și nu consideră că diferena de ani este un impediment.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-şi trăiască viaţa după ce spun alţii. Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt”, declara, cu ceva timp în urmă, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea, declarații neașteptate

În cadrul unui interviu, Udrea a recunoscut faptul că la un moment dat a simțit gelozie pe fetița sa și asta pentru că după ce micuța a mai crescut, își dorea să petreacă mai mult timp cu tatăl ei.

“Am înțeles că iubirea poate fi împărțită, deși la început eram geloasă. Mi-au explicat și alte mămici că este normal să mă simt așa, că va trece cu timpul. Dar nu era normal să fiu geloasă pe o fetiță de 2 ani. Voia să stea doar cu tatăl ei (n.r.: Adrian Alexandrov), însă am reușit să ne revenim cu asta.

Voi merge la o întâlnire cu câteva apropiate, îmi voi lua fetița de la grădiniță, după ne vom opri să luăm un tort, mergem acasă și îl așteptăm pe tati (n.r.: Adrian Alexandrov), după care vom sărbători alături de toate femeile din familia noastră. Vreau să le doresc o primăvară frumoasă tuturor femeilor din România. Îmi doresc ca fiecare mamă să fie fericită cu copiii ei!”, a declarat Elena Udrea cu ceva timp în urmă.