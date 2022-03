Cât de trist! Maxim Krishtop, pilot rus capturat de ucraineni, apel disperat către colegii săi: “Nu mai urmaţi ordinele criminale, războiul e deja pierdut”

Maxim Krishtop, pilot rus capturat de ucraineni, a făcut un apel disperat către colegii săi, îndemnându-i să nu mai urmeze ordinele “criminale” pentru că invazia într-un oraș imens, cum este Kievul, este “inutilă”. Acesta le-a mai transmis camarazilor săi să înceteze lupta și să nu mai ucidă civili.

Pilotul rus Maxim Krishtop a fost doborât duminica trecută, în timpul unui raid de bombardament. Acesta a recunoscut că a aruncat tone de explozibil și le-a cerut ucrainenilor să-l ierte pentru “crimele sale teribile”. Totodată, a lansat un apel către colegii săi ruși care înconjoară în prezent Kievul.

“Invazia unui oraș atât de mare precum Kievul este inutilă, va duce la pierderi uriașe de vieți omenești de ambele părți și la distrugeri uriașe. Vă îndemn să nu mai urmați ordinele criminale, să nu mai luptați și să nu mai ucideți civili, puteți vedea că am pierdut deja acest război”, a spus pilotul rus.

În prezent, Maxim Krishtop așteaptă să fie judecat în Ucraina pentru crime de război, dar și o posibilă procedură la Curtea Penală de la Haga, unde susține că Vladimir Putin ar trebui să fie lângă el.

“Putin este șeful serviciilor militare ale Rusiei, iar deciziile sale cu privire la operațiunile militare din Ucraina le consider greșite și criminale. Am atacat poporul nostru frate fără niciun motiv logic și fără nicio provocare, consecințele acestei acțiuni barbare ne vor însoți generații întregi”, a mai spus pilotul.

Locotenent-colonelul Krishtop regretă acum că a urmat “misiunile criminale” dictate de Vladimir Putin, sfătuind-i pe camarazii săi să nu mai țină cont de ordinele de la Kremlin.

“La început, ne-am concentrat doar asupra țintelor militare, dar cu fiecare zi, au început să se desfășoare mai multe operațiuni civile, bombardam case și spitale. Mi-ar plăcea să cred că aș fi putut refuza să urmez aceste misiuni criminale, dar nu am făcut-o pentru că eram slab și cu defecte. Sper doar ca tovarășii mei care sunt încă în armata rusă pot face același lucru”, a încheiat pilotul.

#RussianUkrainianWar

Russian occupier, captured pilot lieutenant colonel Krishtop Maxim Sergeevich: I did not kill children, I followed the order and worked in coordinates pic.twitter.com/QNSzPWIeA4

— Olesia Makarenko (@OleSpan) March 7, 2022