Cât este pensia în Spania, în 2022. Cât poate încasa lunar un român stabilit în statul european

Este o veste bună și pentru românii care se află stabiliți peste hotare, în Spania, și care își propun să iasă la pensie pe teritoriul statului respectiv. Iată câți bani încasează lunar spaniolii ieșiți la pensie.

Încasările lunare sunt foarte diferite față de România! De pildă, în Spania, pensia minimă este de 786 de euro. Aceasta poate ajunge la 2180 de euro pe lună. Tot în Spania, pensia medie este de 804 euro pe lună, iar cea mai mare pensie medie lunară ajunge și la suma de 1369 de euro.

În prezent, peste 15.000 de români se află pe teritoriul Spaniei și încasează, lună de lună, pensie. Se ia în calcul și vechimea în câmpul muncii din România. De asemenea, pentru ca un român să iasă la pensie pe teritoriul Spaniei trebuie să aibă minimum 15 ani de contribuție la serviciul de stat, precum spaniolii. Dacă în România, pensia minimă e de o mie de lei, în Spania lucrurile stau diferit cu mult. De exemplu, la un salariu de 2000 de euro cu o vechime de 35 de ani în câmpul muncii, pensia va fi apropiată de valoarea salariului, arată antena3.ro.

Pensiile românilor vor fi majorate cu 12,5%

Potrivit informațiilor, coaliția a decis ca pensiile să se majoreze cu un procent de 12,5%, începând cu anul viitor. De asemenea, persoanele care au pensii mai mici de 3000 de lei vor beneficia de ajutoare din partea statului. În acest sens, cetățenii care au pensii sub 1500 de lei vor primi un ajutor în valoare de 1000 de lei. Pensionarii care încasează între 1500 și 2500 de lei vor primi un ajutor de 800 de lei, iar cei care au pensii între 2500 și 3000 de lei, vor primi un ajutor de 600 de lei. Totodată, impactul bugetar va fi de 17,5 miliarde de lei. De asemenea, coaliția a decis să se acorde și o indemnizație pentru persoanele cu handicap.

”În şedinţa Coaliţiei de guvernare, care a avut loc în această seară, am decis următoarele: Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creşterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Totodată, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel: 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 şi 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 şi 3.000 de lei. Sumele vor fi împărţite în două tranşe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 2023”, a explicat Nicolae Ciucă, într-o postare pe Facebook.

Sursă foto: Pixabay