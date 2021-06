Cât te costă să-l aduci pe Culiță Sterp la nuntă sau botez. Artistul și-a mărit tariful după participarea la Survivor România

Culiță Sterp s-a bucurat întotdeauna de un succes răsunător în rândul oamenilor care îl iubesc, însă participarea la Survivor România i-a adus și mai multă celebritate. Managerul artistului a anunțat ce tarif are, acum, Culiță pentru evenimente.

A plecat din Dominicană pentru a fi alături de iubita lui care va naște în curând, iar schimbările nu se opresc aici pentru Culiță Sterp. Participarea la Survivor i-a adus și mai multă faimă, iar artistul s-a gândit că este timpul să-și mărească tariful pentru evenimente.

Potrivit spuselor managerului lui Culiță Sterp, acesta încasează, acum, pentru un eveniment cap-coadă, suma de 5.000 de euro.

„Pentru o nuntă, Culiță Sterp încasează, acum, 5.000 de euro. Da, vine cu formația, șase sau șapte persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea”, a spus managerul lui Culiță Sterp, pentru fanatik.ro.

Culiță și Daniela vor avea un băiețel

Culiță Sterp și Daniela Iliescu urmează să aibă primul lor copil, un băiat al cărui nume nu l-au hotărât încă. „Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela. Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88”, a spus Culiță Sterp în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.