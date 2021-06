Mama lui Culiță Sterp, în lacrimi în aeroport. Când l-a văzut pe artist, nu l-a recunoscut: „Zici că ai fost sechestrat”

Culiță Sterp a revenit ieri în România, iar revederea cu familia, din aeroport, a fost cum nu se poate mai emoționantă pentru artist. Mama lui a fost cea care a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu-l mai recunoaște pe faimos, din cauza faptului că a slăbit extrem de mult.

Mama Geta, așa cum o știe toată lumea, este deja un personaj extrem de cunoscut în mediul online. Ieri a venit în aeroport în întâmpinarea lui Culiță Sterp, iar emoțiile nu le-au putut controla niciunul dintre cei doi.

La vederea fiului său, mama lui Culiță a spus, plină de emoții și cu lacrimi în ochi, că faimosul a slăbit mult și arată de parcă a fost sechestrat, că nu îl mai recunoaște. De asemenea, în aeroport a fost prezent și Iancu Sterp, fratele artistului, dar și o mulțime de fani care l-au aplaudat și au făcut poze cu el.

Culiță: Primul meu gând a fost acasă și uite că Dumnezeu m-a ajutat. Am emoții. Lasă că pe Daniela o întâlnesc acasă. E ca și cum aș fi ieșit din închisoare.

Mama Geta: Zici că ai fost sechestrat. Nu îl mai recunosc. A slăbit mult.

Culiță: Nu m-am cântărit, sunt curios cât am slăbit. A fost experiența vieții mele, e o chestie pe care o faci o singură dată în viață. Am învățat că trebuie să apreciez mai mult familia și mâncarea. Mă gândeam că o să am emoții, dar nu mă așteptam să mă apuce plânsul.

Mama Geta: Vai de mine.

Culiță și-a dorit să părăsească competiția Survivor România

Aflat în Dominicană de mai bine de 6 luni, Culiță Sterp a cerut să fie descalificat, pentru a putea fi alături de iubita lui, Daniela, în momentul în care aceasta va aduce bebelușul pe lume.

„Vreau să spun ceva, să-mi cer scuze echipei mele, oamenilor de acasă și celor de aici. Nu cer mila nimănui, cer doar înțelegere. Din secunda asta, eu, Culiță Sterp, nu mai intru pe niciun traseu Survivor până nu ajung acasă alături de copilul eu și soția mea. Nu știu cum o să se realizeze. Nu vreau să fac vreo nebunie, să plec prin junglă. Vreau să se găsească o soluție să ajung acasă.

Dacă nu, o să fiu nevoit să plec iar în junglă și-mi asum orice risc până ajung la civilizație să iau legătură cu ea și să ajung acasă. Din secunda asta nu mai intru pe niciun traseu. Sper să fiu înțeles de oameni și de echipă și să nu fiu judecat”, a spus Culiță Sterp, înainte de a părăsi competiția.