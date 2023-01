Câtă bere ar trebui să bea, de fapt, o femeie. Cercetătorii explică beneficiile consumului acestei băuturi

Berea este una dintre cele mai consumate băuturi de oamenii din întreaga lume. Știm deja cu toții că un consum excesiv de alcool poate avea efecte negative, însă consumul moderat de bere aduce mai multe avantaje organismului. Asta spun cercetătorii și ultimele studii efectuate în ultimii ani.

Potrivit informațiilor oferite de experți, consumul moderat de bere aduce mai multe avantaje. Totuși, există o cantitate recomandată de bere pe care ar trebui să o consume bărbații și femeile. Iată cât este recomandat pentru fiecare în parte.

Câtă bere ar trebui, să consumăm, de fapt

În cadrul unui studiu efectuat sub atenția Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, a fost validat faptul că un consum moderat de bere are efecte pozitive pentru organism. Această băutură are în compoziția ei mai mulți nutrienți benefici sănătății.

„Una dintre cele mai consumate băuturi alcoolice din lume, berea, poate avea numeroase efecte benefice pentru organism. Berea este compusă în principal din apă, dar este bogată și în nutrienți – carbohidrați, aminoacizi, minerale, vitamine și polifenoli – rezultate în urma procesului de fermentare și preparare în mai multe etape”, informează Președintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, dr. Corina Zugravu, potrivit informațiilor oferite de unica.ro.



Florile de hamei, un adevărat antioxidant

Medicul a explicat că, în urma unor studii, a fost demonstrat faptul că florile de hamei care sunt utilizate pentru aromă și gust în procesul de preparare al berii, au în compoziția lor fenolici și flavonoide, care funcționează ca adevărați antioxidanți.

,,De exemplu, studiile arată că florile de hamei, utilizate pentru a oferi aromă și gust, conțin compuși fenolici, inclusiv flavonoide, care s-au dovedit a avea diferite activități biologice antioxidante, anticancerigene, antiinflamatorii, estrogenice și antivirale”, a mai spus dr. Corina Zugravu.

Cantitățile de bere recomandate atât pentru femei, cât și pentru bărbați

Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul unei cantități de bere de 330 ml/zi pentru femei, și 660 ml/zi pentru bărbați.