Cătălin Bordea a dat verdictul! Relația Liviei cu Spike este sortită eșecului: „E pansament, treaba lor”

Ultima perioadă a fost destul de neagră pentru Cătălin Bordea. După divorțul din vară și vestea că fosta soție a plecat cu unul dintre prietenii lui buni, comediantul a fost pus la pământ. Tot ce s-a întâmplat a fost un șoc pentru el, însă acesta a încercat să ia lucrurile pas cu pas. Cătălin Bordea a mers la terapie pentru a se vindeca după suferința provocată de Livia, iar acum poate să vorbească deschis despre ce s-a întâmplat. Recent, comediantul a dat de înțeles că relația dintre Livia și Spike este sortită eșecului, iar despărțirea este inevitabilă.

După 11 ani în care au fost unul lângă altul, în vara acestuia an Livia și Cătălin Bordea și-au spus adio. Despărțirea a uimit pe toată lumea, însă adevăratul șoc a venit la câteva luni distanță, atunci când s-a aflat că fosta doamnă Bordea și-a părăsit soțul pentru un bun prieten al acestuia, rapper-ul Spike. Comediantul a fost distrus când a aflat veștile, însă ședințele de terapie și prietenii săi l-au ajutat să treacă peste.

În cadrul unui podcast, Cătălin Bordea a vorbit despre ultimele luni din viața sa și despre lucrurile pe care le-a învățat după tot ce i s-a întâmplat. Acesta a mărturisit că a început să meargă la psiholog, iar acest lucru l-a ajutat mult să treacă peste dezamăgirea în dragoste. Comediantul a vorbit despre lucrurile învățate în cadrul ședințelor de terapie și a trimis câteva săgeți către Livia și Spike.

Mai exact, Cătălin Bordea a spus că a învățat că una dintre greșelile mari pe care poți să o faci atunci când ieși dintr-o relație de lungă durată este să începi imediat o altă poveste de iubire, așa cum a făcut-o și fost sa soție. Comediantul spune că noua relație este sortită mereu eșecului și asta pentru că este doar un pansament, iar atunci când rana se vindecă se termină și relația.

Așadar, conform teoriei învățate la terapie de către Cătălin Bordea, poveste de iubire dintre Spike și Livia nu ar trebui să reziste prea mult, iar despărțirea este inevitabilă. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla și în cazul celor care l-au trădat pe comediant.

„Eu zic de ce am aflat la terapie, din cărți… După un divorț, tu ai tendința să te duci într-o nouă relație, instantaneu. Total greșit! E aia pansament… Și tu stai acolo, practic, până când te vindeci, cât de cât.

De asta, la un moment dat, sunt oameni care intră într-o relație și într-un an, doi, se uită la fata aia și nu mai are nimic cu ea, nu mai are nicio treabă. Și zic: «păi cred că trebuie să ne despărțim». Și aia: «păi de ce?»

Și pur și simplu îți întârzii procesul de a sta singur, de a învăța ce se întâmplă cu tine. Și, în același timp, folosești un om, că-l folosești. Fără să îți dai seama tu folosești omul respectiv ca să-ți ia ție gândul ăla, ieșiri, îți dă o chestie. Dar tu în timpul ăsta te vindeci și fix când te-ai vindecat, îi spui omului «bă, pa!»”, a declarat Cătălin Bordea, în cadrul podcast-ului realizat de Gojira.