Cătălin Bordea a făcut anunțul: ”Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că…”

Cătălin Bordea a făcut anunțul! Vedeta de stand-up comedy din show-ul lui Dan Capatos va face nuntă!

Actorul de stand-up comedy şi partenerul de platou al lui Dan Capatos la emisiunea „Un show păcătos“ a spus „ADIO“ burlăciei în primăvara anului 2014. Acesta s-a căsătorit cu Livia, o tânără de care s-a îndrăgostit iremediabil, iar de atunci, cei doi trăiesc o poveste frumoasă de dragoste şi petrec mult timp împreună.

Iar acum, cei doi se pregătesc de nuntă!

„Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul. Şi apoi când pleacă în oraş stă patru ore şi când vine o întreb: ce-ai făcut patru ore. Îmi răspunde: am stabilit furculiţele. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică. Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei. O să avem 80 de invitaţi maximum. Naşii sunt prieteni foarte buni, care stau în Canada. Capatos este fratele meu mai mare, el m-a trimis în viaţă. Nu va fi o nuntă chiar tradiţională. O va duce tatăl ei la Altar. Rochia este foarte simplă, nu este tip sirenă, are două sau trei rochiţe, dar foarte simple. În luna de miere plecăm în Portugalia”, a spus Cătălin Bordea în cadrul unei emisiuni TV.

Livia are un corp pe care foarte multe femei şi-l doresc, dar cu toate că gena o ajută să fie suplă, nu lasă totul în voia naturii. Bruneta trage din greu la sală pentru acest trup bine tonifiat. De fapt, Livia este instructor de kangoo jumps, ceea ce şi explică forma ei fizică de invidiat.