Cătălin Bordea a trecut peste divorţul de Livia şi a făcut anunţul: „Dragoste”

În viața lui Cătălin Bordea, lucrurile par că s-au liniștit după divorțul de Livia. Celebrul comediant a reușit să adune de-a lungul timpului alături de el o comunitate impresionantă de fani care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație. Recent, actorul i-a uimit pe cei care îl urmăresc, după ce a publicat în mediul online un mesaj neașteptat. A recunoscut că iubește din nou!

În ultima vreme, Cătălin Bordea este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu cei ce-l îndrăgesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, indiferent dacă este vorba despre momente frumoase sau mai puțin plăcute.

De curând, actorul a reușit să îi surprindă pe internauți după ce a publicat în mediul online următorul mesaj: ”Dragoste la prima încălecare”.

CITEȘTE ȘI: PE CINE IUBEȘTE, DE FAPT, CĂTĂLIN BORDEA. PĂRĂSIT DE SOȚIE, FOSTUL CÂȘTIGĂTOR AMERICA EXPRESS NU SE MAI SATURĂ DE PROPRIA IMAGINE

La o privire mai atentă, fanii au observat că acesta publicase și o imagine. Se pare că actorul vorbea despre o motocicletă pe care cel mai probabil se gândește să o achiziționeze, nu despre o altă femeie.

Nu de puține ori, comediantul a vorbit despre pasiunea sa pentru autovehiculele pe două roți, ba mai mult, de curând a început și cursurile unei școli pentru conducerea acestora.

Cum a dat Cătălin Bordea vestea divorțului

Cătălin Bordea și Livia au pus capăt unei povești de dragoste care a durat mai bine de un deceniu.

CANCAN.RO a anunțat despărțirea anului, de la sfârșitul lunii iunie (VEZI MAI MULTE DETALII AICI). Actorul a recunoscut oficial separarea abia joi, 13 iulie 2023, când a transmis un mesaj emoționant prin care a dat de veste că este, din nou, un bărbat liber.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința. O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea, în mediul online.

Deși a fost o perioadă destul de grea după separare, Cătălin Bordeane mărturisea că încearcă să se mențină pe linia de plutire.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul.

Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba”, a spus acesta pentru CANCAN.RO.