Cătălin Bordea vrea să-și refacă viața după divorțul de Livia. A pus ochii pe Doinița Oancea

Fie că vrea, fie că nu vrea, de când a devenit un bărbat liber, Cătălin Bordea a intrat în atenția cârcotașilor și riscă să fie ”cuplat” cu te miri cine. Vedetă, cântăreață, actriță, roșcată, brunetă sau blondă, de data aceasta, chiar el a fost cel care s-a dat în fapt. În pauza filmărilor de la iUmor, juratul a făcut portretul viitoarei femei din viața lui. De la păr, buze și nas până la sâni și tatuaje. Doinița Oancea este și ea pe listă.

Cătălin Bordea este liber să viseze cu ochii deschiși al viitoarea parteneră din viața lui. S-a întâmplat în timpul pauzei de filmare a actualului sezon iUmor. Într-o discuție cu colega lui, Delia, comediantul a recunoscut că ar fi pregătit să-și refacă viața după divorțul de Livia.

Citește și: GATA, A ÎNCEPUT CEARTA POST-CONJUGALĂ! CĂTĂLIN BORDEA A FĂCUT-O „PARAȘUTĂ” PE LIVIA ÎN PUBLIC!

Cătălin Bordea, despre femeia ideală

Mai în glumă, mai în serios, Bordea a stabilit și un tipar al viitoarei lui iubite. Ei bine, comediantul a identificat și femeia din Romania care se încadrează în acest tipar: „Exact ca Doinița Oancea! Ai văzut ce păr frumos are?!”

Și asta nu este tot. Descrierea continuă, iar pe lista juratului de la iUmor se află și Mădălin Ghenea și Geanina Ilieș: „Să fie curată, gospodină. Si să fie drăgăstoasă, să ai cu cine să te bagi sub o pătură. Știi ce zic? Să facă placintă cu mere. Și să fie slabă și voluptoasă! Si mai vreau sa aibă părul brunet, ochi ca ai Gianinei Ilieș, nas, gură și kilograme precum ale celebrei Zoe Saldana și sâni ca ai Mădălinei Ghenea, adică o vikingă tatuată care merge la sală”, a mai spus Cătălin Bordea în timpul pauzelor de filmare de la iUmor.

Citește și: CANCAN.RO DETONEAZĂ BOMBA! E AMANTLÂCUL ANULUI ÎN LUMEA SHOWBIZ-ULUI. LIVIA BORDEA, SĂRUT PASIONAL ÎN MAȘINĂ CU CEL MAI BUN PRIETEN AL FOSTULUI SOȚ!

Juratul de la iUMor: ”Mă concentrez pe mine să fiu ok”

După 11 ani de căsnicie, Cătălin Bordea a divorțat de Livia. Aceasta a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se săruta cu Spike, prietenul actorului (vezi AICI imagini). Se spune că timpul vindecă totul, iar după acest episod neplăcut din viața lui, juratul de la iUmor s-a decis să-și îndrepte toată atenția către parte profesională. Cu multă răbdare, lucrurile încep să se așeze, ușor, ușor.

”Nu am o relație, deci n-am o iubită. Da, sunt singur. Mă focusez pe latura profesională unde lucrurile merg foarte bine. Mă concentrez pe mine sa fiu ok. Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini. Lucrurile încep să se așeze, ușor ușor”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.