Gata, a început cearta post-conjugală! Cătălin Bordea a făcut-o „parașută” pe Livia în public!

După 11 ani de relație, Cătălin Bordea și Livia au luat-o pe drumuri separate. Comediantul și fosta sa parteneră au divorțat pe cale amiabilă. Viața a mers înainte pentru cei doi, Livia alegând să rămână alături de artistul Paul Mărăcine, alias Spike, iar juratul de la iUmor și-a continuat turneele în țară și în străinătate, alături de ceilalți comedianți. Recent, comediantul a plecat cu Nelu Cortea într-un nou turneu, de data aceasta prin România. Între cei doi comedianți a fost surprins un scurt dialog prin care Bordea a lăsat de înțeles că face referire la Livia, fosta sa soție. Detaliile se află mai jos, în articol.

Recent, Nelu Cortea a încărcat pe platforma YouTube un nou videoclip prin care le arată urmăritorilor săi ce a făcut alături de Cătălin Bordea, în turneul din țară. Câștigătorii sezonului precedent America Express au avut turneu în Dej, Zalău și Sighetu Marmației. Precum în fiecare videoclip pe care Nelu Cortea îl încarcă pe platformă, între cei doi comedianți sunt surprise diverse dialoguri. De data aceasta, în urma unui scurt dialog între cei doi, Cătălin Bordea a lăsat de înțeles că se referă la Livia, fosta sa parteneră.

Cătălin Bordea: „Asta nu e prima mea prăbușire”

Cătălin Bordea și Livia Eftimie au ales să meargă pe drumuri separate, după o relație care a ținut 11 ani. Comediantul și fosta sa parteneră au divorțat pe cale amiabilă. Viața a mers înainte pentru cei doi foști parteneri, Livia alegând să rămână alături de artistul Spike, iar juratul de la iUmor și-a continuat turneele de stand-up comedy, în străinătate și în țară.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au plecat împreună în turneu, în țară, iar fostul concurent de la America Express are un vlog în care le arată prietenilor virtuali momente din timpul călătoriilor. De data aceasta, a fost surprins un scurt dialog între cei doi comedianți, Cătălin Bordea lăsând de înțeles că se referă la fosta sa parteneră. Iată dialogul dintre cei doi, din noul video al lui Nelu Cortea de pe YouTube:

Nelu Cortea: Vă dați seama că exact azi, eu am primul show cu noul material.

Cătălin Bordea: Salut, acesta este un cadru cu mine.

Cortea: Începe un turneu nou! N-ai emoții? Lume nouă…

Bordea: Am emoții dacă ajunge acest avion la destinație, astăzi. Pentru că are două moriști.

Cortea: Suntem într-un avion mic.

Bordea: Am văzut avioane mici, ăsta e lighean cu două moriști.

Cortea: Sperăm să nu ajungem documentar.

Bordea: Asta nu e prima prea prăbușire. Problema e că nu mai am parașută.

Sursă foto: capturi YouTube