Cătălin Botezatu le-a încercat pe toate! Designerul a povestit recent despre cea mai „picantă” experiență sexuală pe care a avut-o. Lui Bote i s-a propus să întrețină relații intime cu iubita unui prieten bun, dar lucrurile nu au ieșit conform planului.

Cătălin Botezatu a fost invintat în emisiunea lui Victor Slav și a Andreei Mantea. Cei doi bărbați din viața Biancăi Drăgușanu s-au jucat mai apoi și „Rutela rusească cu ouă”. „Domnilor, în seara asta eu o să vă țin ouăle!”, i-a anunțat Andreea Mantea. (Citește și Drama lui Cătălin Botezatu. Prima sa iubită a murit de cancer)

„Povestea este așa. La mare, am avut un prieten care avea o iubită cu care trebuia să se casătorească. A intrebat-o ce își doreste de ziua ei și ea a spus ca m-ar vrea pe mine. Am stat, m-am gandit. Am zis…de ce nu? Am baut ceva înainte. Oricum, prietena lui avea tot felul de fantezii. Avea cătușe, urechi de iepuraș, uleiuri, tot felul de nebunii. Ea l-a legat pe iubitul ei cu cătușe din alea reale de un dulap din dotare, dupa care am început să ne jucăm.

Ne-am jucat în toate felurile. Rotisoare, rotisoare, rotisoare….El se uita…prietenul… La un moment dat, el și-a dat seama de ce prostie a făcut, pentru ca ea era în culmea fericirii. Probabil toată scara a auzit. Fiind mai mulți actori in scena, unul dintre ei având urechiușele pe care ea a ținut să și le pună, a început un menage a trois. Atunci, prietenul ei ne-a spus să ne oprim. Era prea târziu, noi ne intrasem deja în rol. Femeia era în culmea fericirii, pentru că și-a dorit lucrul ăsta. El a rupt ușa de la dulap. Noi ne-am dus la baie și totul s-a terminat. Nu ne-am batut. Anul urmator, erau tot impreuna si se apropia tot ziua ei.” a povestit Cătălin Botezatu la Kanal D.