Cătălin Botezatu a recunoscut! Designerul are iubită și este cât se poate de fericit. „Am pe cineva.”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. Însă cele care stăteau cu gândul la el trebuie să își pună pofta în cui. Se pare că designerul nu mai este singur și de ceva timp se iubește cu cineva. Cine este cea care a reușit să îl cucerească?

A trecut mult timp de când Cătălin Botezatu nu s-a mai afișat la brațul unui femei. Însă, asta nu înseamnă că este singur. Multe sunt domnișoarele care și-ar dori să îi fie partenere, iar una chiar a reușit. Recent, designerul a dat din casă și a recunoscut că în viața lui există cineva special. Se pare că acesta și-a găsit aleasa și este cât se poate de fericit.

Chiar dacă a mărturisit că în viața lui există o persoană, Cătălin Botezatu își dorește să țină departe relația de ochii curioșilor. Acesta nu vrea să își prezinte partenera publicului larg și este convins că așa este cel mai bine.

„Am pe cineva, sigur că am pe cineva, dar nu vreau să fac publică relația. Nu vreau să o arunc în mizeria asta, în promiscuitatea asta socială. Am, există o listă de așteptare, iar uneori am mai multe chiar.

Sunt un om cum vreau eu. Sunt cu voi, sunt fericit acum, pentru că sunt cu femei frumoase. Fericirea este efemeră. Fericirea nu este continuă, este meteorică, trebuie doar să guști din ea.”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit click.ro.

Alături de cine va petrece designerul sărbătorile

Cătălin Botezatu are planuri mari pentru sărbătorile de iarnă. Acesta va petrece Revelionul departe de frigul din țară, iar Crăciunul îl va sărbători la Sibiu. De ani de zile, designerul obișnuiește să îl aștepte pe Moș Crăciun, la Sibiu, în casa unei bune prietene, alături de o gașcă mare.

Chiar dacă acum are parteneră, aceasta nu o să fie alături de Cătălin Botezatu la petrecerea de Crăciun. Se pare că designerul nu ține neapărat să o aibă alături, așa că fiecare și-au făcut planuri separate.

„Eu merg la buna mea prietenă Merry, la Sibiu, unde fac mereu Crăciunul. Merg cu o gașcă mare de prieteni, singur, dar cu mulți prieteni. Singur în sensul că nu mă duc neapărat cu cineva, o parteneră. Pentru că așa îmi place. Astea sunt stereotipuri, că, vai, ești singur de Crăciun, astea sunt niște porcării. Mai aud chestii de genul: vai, dacă ai avea pe cineva lângă tine Crăciun? Ce-i cu porcăria asta? E ceva care te deprimă mai tare. Eu nu mă deprim, că eu n-am depresii.

Dar ce e cu ipocrizia asta? Sunt mulți și multe care au pe cineva lângă, dar care pot să se simtă oribil toată seara de Crăciun. El se îmbată ca un porc, ea se enervează sau vorbesc toată seara la telefon. De Crăciun nu trebuie să fii cu cineva. Poți să fii și singur. Dacă n-ai familie și copii asta nu înseamnă că nu ești fericit. Sau dacă nu ești fericit nu e din cauza faptului că n-ai familie și copii. Pe bune acum, terminați-vă cu prostiile astea. Cu Crăciunul ăsta, care a devenit un chici. Noi îl facem să fie un chici. E frumos să-l faci cu bradul tău, în stilul tău, pui în brad ce vrei tu, mănânci mămăliga, pui pe masă ce ai și ce vrei, nu contează. Hai să facem de Crăciun ce făceam de Crăciun pe vremuri.”, a mai spus Cătălin Botezatu.

