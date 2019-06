Cătălin Botezatu, alături de Radu Mazăre. Decizia luată de celebrul creator de modă. “În regim de urgență!”

Penitenciarul Rahova a aprobat cererea lui Radu Mazăre de a se cununa civil cu iubita sa, Roxana Mihalache. Ulterior, Cătălin Botezatu a declarat că este pregătit să-i facă un costum de mire fostului primar al Constanței, dacă acesta din urmă va dori.

„Normal că dacă Radu şi-ar dori un costum semnat de Cătălin Botezatu i-aş face un costum în regim de urgenţă… Ei se iubesc de foarte mulţi ani. Ea i-a fost alături, este o fată minunată. Am cunoscut-o, am colaborat… şi nu pentru că era iubita lui Radu Mazăre, ci pentru că era o fată care merita să fie ajutată. Are nişte calităţi extraordinare. Faptul că a rămas lângă Radu Mazăre înseamnă că îl iubeşte”, a spus celebrul creator de modă.

„Eu l-am cunoscut pe Radu Mazăre. Pot spune că mi-a fost prieten şi e firesc să îmi pese de un om. Normal că, dacă se poate, am vorbit ieri cu un apropiat de-al lui, o să mă duc. Nu cred că are nevoie de nimic, doar de susţinere. Are nevoie de susţinere din partea prietenilor, din partea familiei şi indiferent de ce e, nu judec pe mine. Lăsând asta la o parte, întotdeauna există o prezumţie de nevinovăţie. Era special şi ieşit din comun. Făcea ceva. Să nu uităm ce a făcut pentru constănţeni. Oamenii uită binele făcut ani de zile. Mai departe, lucrurile legate de situaţia lui de acum nu le cunosc şi nu vreau să intru în profunzime. Pentru mine rămâne omul Radu Mazăre, un prieten”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Cum a cerut-o de nevastă pe Roxana Mihalache

Radu Mazăre a decis să facă un pas foarte important în viața lui: se căsătorește în închisoare cu aleasa inimii lui, Roxana Mihalache. Fratele fostului primar al Constanței a făcut câteva mărturisiri despre cum a fost cererea în căsătorie a viitoarei mirese, dar și alte aspecte legate de cununia civilă.

În vârstă de 50 de ani, Radu Mazăre și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe femeia care i-a fost alături în ultimele aproape două decenii. Conform unor surse, fostul politician i-a pus marea întrebare iubitei sale la telefon, relatează observator.tv. El a decis să treacă la următorul nivel al relației din dorinţa de a-i aduce un omagiu şi o mulţumire Roxanei pentru puterea ei. El și Roxana Mihalache vor deveni soț și soție luna viitoare, potrivit declarațiilor făcute de fratele viitorului mire. Totuși… conducerea penitenciarului va stabili toate detalii în privința fericitului eveniment.

“Radu și-a cerut iubita în căsătorie pe Roxana. A fost un moment foarte sensibil și emoționant. Este un omagiu și o mulțumire pentru ce a fost Roxana, o femeie puternică și loială, alături de el. Urmează să se căsătorească în pușcărie. Urmează să face demersuri, să ne ocupăm de ce se poate facem, cum se face o ceremonie de acest gen, în penitenciar”, a mărturisit Mihai Mazăre, fratele fostului edil al Constanței, într-un interviu acordat pentru România TV.

Iar asta nu e singura surpriză din partea lui Radu Mazăre. După ce va deveni un bărbat însurat, fostul primar de pe litoral va fi naș pentru un coleg de celulă și viitoarea lui soție. Cei doi plănuiesc și ei să se căsătorească după gratii.

“Și mama se va bucura teribil la vestea asta. La începutul lunii viitore, când este și ziua lui, dar nu depinde de el, depinde de conducerea spitalului. După ce ei doi se căsătoresc vor fi nașii colegului lui de celulă, care și el vrea să își ceară prietena în căsătorie. Vor fi două nunți într-una la Rahova, bine nu va fi petrecere, vă dați seama. Vin și eu, mă ocup și de verighete”, a mai dezvăluit Mihai Mazăre, conform sursei citată mai sus.

Iubita lui Radu Mazăre i-a fost alături acestuia în ultimii 15 ani, iar când a plecat în Madagascar, ea l-a urmat. Vă reamintim că fostul edil nu a mai fost niciodată căsătorit, iar apropiaţii nu se gândeau că se va ajunge la momentul în care el va cere pe cineva de soție.