Cătălin Botezatu, declarații tulburătoare despre una dintre cele mai grele intervenții chirurgicale prin care a trecut: ”Eram ciuruit, efectiv”

Invitat în cadrul emisiunii ”După faptă și răsplată”, realizată de Cristina Șișcanu, la Metropola TV, Cătălin Botezatu a povestit cel mai greu episod al vieții sale, atunci când a făcut hemoragie internă, după ce i s-au scos drenele montante la operația de cancer la colon.

De-a lungul vieții sale, Cătălin Botezatu a trecut prin mai multe operații, are implantate în interiorul arterelor coronare îngustate 5 stenturi, apoi a suferit o altă intervenție chirurgicală dificilă, scoaterea tumoarei cancerigene de la nivelul colonului, iar mai apoi, o operație care l-a salvat de la moarte.

Concret, după ce a aflat că are cancer la colon, Cătălin Botezatu a plecat în Turcia să își facă o operație Hipec, una dintre cele mai inovative metode de tratament împotriva cancerului abdominal complex. Deși inima lui rezista doar 3 ore, intervenția chirugicală dura 6 ore, creatorul de modă a acceptat să o facă.

Din fericire, operația din Turcia a decurs bine, dar apoi s-a dus la un alt spital să își scoată drenele puse la finalul intervenției Hipec, iar de acolo a început un întreg scenariu de film horror pentru Botezatu. A făcut hemoragie internă, iar următoarele clipe erau critice.

Cătălin Botezatu: ”Un an de zile a fost groaznic”

A fost din nou operat de urgență pentru a i se opri hemoragia, Cătălin Botezatu intrase în fibrilații și era la un pas de moarte. Anestezia care i-a fost făcută la acel moment nu prinsese, iar apoi designerul a leșinat. Într-un final a adormit de la sedative, a trecut și prin această operație cu bine, iar acum povestește cu lacrimi în ochi clipele terifiante prin care a trecut atunci.

”La boli de genul ăsta, cel mai important e să crezi în Dumnezeu și să fii tu foarte puternic. Contează să fii tu foarte optimist, foarte pozitiv, să crezi, să îți dorești să trăiești. Restul o fac medicii și aparatura de performanță, altfel nu reușești.

Am văzut oameni care au avut operații mult mai ușoare, dar din cauza psihicului, au murit. E grav! Dar am trecut și am trecut destul de greu. Un an de zile a fost groaznic, eu nu prea stau bine cu venele. Eram ciuruit, efectiv. Când vedeam că trebuie să mai îmi facă o altă gaură să mi se ia sângele. În fiecare dimineață mi se lua sânge, eram monitorizat.

Spitalele în care am fost eu le numesc spitale tip NASA, sunt ceva extraordinar, dar datorită lor sunt aici”, a fost doar o parte din declarațiile dureroase făcute de Cătălin Botezatu, în cadrul emisiunii ”După faptă și răsplată”, realizată de Cristina Șișcanu.

