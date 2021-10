Cătălin Botezatu, despre relația cu tatăl său! Gestul care l-a rănit pe designer. „De atunci mi s-a luat”

Cătălin Botezatu este unul dintre cele mai cunoscute personaje din peisajul monden românesc. Deși multă lume îl cunoaște, puțin îi știu povestea de viață. Designerul a lăsat carda jos și a vorbit despre familia lui, despre persoanele dragi și despre relația cu tatăl său.

Cătălin Botezatu are o relație foarte bună cum mama sa, însă atunci când vine vorba despre tatăl său, designerul are anumite rețineri. Relația celor doi nu a fost una extrem de apropiată, iar de-a lungul timpului s-au „ciocnit” în anumite privințe.

„Există această ruptură între noi. Vorbim la telefon, îl ajut din punct de vedere medical, mă ocup de el din toate punctele de vedere, dar este această reținere. Nu știu dacă trebuie să spun asta, e o chestie multe prea intimă, nu am spus-o niciodată.

În urma ultimei căsătorii pe care a avut-o are și un băiat, fosta lui soție are un băiat de care a avut grijă. Nu este al lui, nu am niciun frate, n-am nicio soră, dar el l-a crescut. Nu am nicio problemă, dar mi s-a părut la un moment dat că ținea, conta mai mult acel copil decât contam eu. Doamne ferește, nu mă deranjează, dar când prima oară îți încurcă numele și în loc să spună Cătălin spune numele celuilalt băiat e puțin jenant, chiar dacă aveam mulți ani și sunt în maturitate. Și de atunci mi s-a luat puțin, deși a divorțat.”, a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul emisiunii.

Cătălin Botezatu a mai vorbit și despre un moment critic atât din viața sa, cât și a tatălui său. Se pare că ambii au avut probleme de sănătate destul de grave și soarta a făcut ca în aceeași zi cei doi să se afle pe masa de operație, fără să știe unul de celălalt.

„Tata este foarte bolnav. Am păstrat relația cu el, dar în ultimii doi ani am fost încercați amândoi de Dumnezeu și a fost foarte delicat pentru că, în ziua în care eu mă operam, înainte de a afla că eu aveam acel cancer, el s-a îmbolnăvit, l-am salvat, l-am pus pe linia de plutire.

În ziua în care eu mă operam la Istanbul, aproape mort, în aceeași zi, aproape la aceeași oră, el se opera în România de cancer la plămâni. Nu am știut unul de celălalt pentru că oamenii au încercat să ne menajeze, atât pe mine, cât și pe el. Din fericire, am scăpat amândoi, sper să fie ok pentru amândoi”, a mai spus Cătălin Botezatu.

