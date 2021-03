Cătălin Botezatu, pe mâinile medicilor din Turcia: “Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală”. Cum se simte designerul înainte să intre în sala de operații | VIDEO

Cătălin Botezatu se află de câteva ore bune în Istanbul, unde urmează să fie operat din nou de o echipă de medici turci. Înainte să intre în sala de intervenții chirurgicale, celebrul designer a transmis un mesaj video în care a vorbit despre starea lui de sănătate. După ce specialiștii din Turcia i-au găsit o tumoră canceroasă în urmă cu un an și i-au extirpat jumătate de colon, el s-a simțit foarte bine, organismul său a răspuns la tratamentele pe care le-a urmat.

Cătălin Botezatu, din nou în sala de operații

În vârstă de 54 de ani, Cătălin Botezatu și-a dorit să se afle de la el că a venit data la care a fost programat pentru o altă operație la Liv Hospital din Istanbul. Juratul de la “Bravo, ai stil!” a realizat înregistrarea în interiorul clinicii și a fost ajutat de o persoană apropiată și este plin de speranță în legătură cu intervenția pe care o va avea.

“(…). Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.: sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală”, a declarat creatorul de modă în cadrul filmării pe care a urcat-o pe Facebook.

Ulterior, Cătălin Botezatu a subliniat cine este una dintre femeile importante din viața lui: “Alături de mine se află ca de obicei, în ultimii șapte ani de zile, Eva Pavel, consilierul internațional pe care eu l-am împrumutat sutelor de români și spun sute, că au fost sute de români care au venit aici la Liv, și nu numai, în spitalele din Turcia prin ea și au fost ajutați. Așadar, vă țin la curent, o să vă spun cum a evoluat intervenția mea chirurgicală. Vă pup și vă iubesc”.

Cătălin Botezatu, operat de cancer la colon

Pe 6 octombrie 2019, designerul a trecut printr-o operaţie de şase ore, extrem de grea, în urma căreia medicii turci i-au extirpat jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism, după ce i-a fost depistată o tumoră canceroasă.

“Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram”, a povestit Cătălin Botezatu în cadrul unui interviu oferit la “Teo Show”.

