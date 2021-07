Cătălin Botezatu, pus într-o situație stânjenitoare la Festivalul de Film de la Cannes. Ce a pățit celebrul designer

Cătălin Botezatu a fost pus într-o ipostază neplăcută la Festivalul de Film de la Cannes. Gazda evenimentului a făcut o gafă colosală atunci când l-a prezentat pe celebrul designer.

Cătălin Botezatu nu a lipsit de la evenimentul organizat de revista Forbes la Festivalul de Film de la Cannes 2021. Celebrul designer a fost premiat pentru întreaga lui carieră și pentru show-urile de modă spectaculoase. Doar că, la un moment dat, a fost pus într-o situație stânjenitoare.

În momentul în care i-a fost înmânat premiul, gazda evenimentului i-a stâlcit numele lui Cătălin Botezatu. Astfel, designerul a simțit nevoia să se prezinte așa cum trebuie.

”Bună seara, doamnelor şi domnilor, numele meu e Cătălin Botezatu”, a spus acesta atunci când a mers să își primească premiul. Cătălin Botezatu a organizat și o prezentare de modă, în care modelele au făcut senzație defilând în creațiile sale.

”Mulțumesc, Forbes! A fost o mare plăcere să fiu aici”, a scris Cătălin Botezatu pe contul său de Instagram.

Cătălin Botezatu, un om nefericit?!

Recent, Cătălin Botezatu a făcut dezvăluiri inedite în podcastul lui Cătălin Măruță de curând. Designerul a mărturisit că este un bărbat liber să se îndrăgostească de o femeie, dar și de un bărbat. Pe de altă parte, Cătălin Botezatu i-a mărturisit prezentatorului TV că se simte nefericit.

”Știi ce înseamnă fericirea pentru mine? Atunci când ajungi acasă și cineva, necondiționat, să te întrebe ce-ai facut astăzi, chiar dacă ești milionar, chiar dacă ești sărac. Sunt onorat să fiu plăcut, iubit și de bărbați și de femei, care e problema? Nu există bărbat care să nu se fi gândit, așa, ipotetic în mintea lui, o secundă, cum e dacă ar face-o cu un bărbat. Îți garantez că 90% s-au gândit.

Da, recunosc, am fost la show-uri, gangbang-uri, în care se putea întâmpla orice, dar la care a fost acea limită pentru mine, pe care n-am depășit-o. Există o limită pe care o depășesc sau nu. Dacă sar puțin pârleazul, so what? Am fost acolo la limită tot timpul. Dacă va fi ceva, dacă mă îndrăgostesc de un bărbat, ființa e aceeași, spun da domnule! Care este problema?”, a mărturisit Cătălin Botezatu.