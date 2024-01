Cătălin Botezatu s-a certat cu o femeie care l-a numit “gay” pe rețelele sociale. “Am doi copii. Terminați cu elucubrațiile”

Cătălin Botezatu (57 de ani) s-a decis să le închidă gura internauților. De data aceasta, designerul a fost ”tras” la răspundere pentru felul în care se îngrijește. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu și-a făcut pedichiura cu ojă neagră, decizie pentru care a fost jignit pe rețelele de socializare.

Cătălin Botezatu a intrat din nou în gura internauților. Timp de mulți ani, orientarea sa sexuală a fost subiect de discuții, însă, de data aceasta, se pare că designerul nu a mai putut trece cu vedere comentariile răutăcioase la adresa lui.

Destul de activ pe rețelele de socializare, Cătălin Botezatu a devenit din nou ținta haterilor din mediul online. De data aceasta a fost luat la rost pentru modul în care a decis să-și îngrijească pedichiura. Creatorul de modă își face unghiile cu ojă neagră, obicei pe care îl are, de fapt, de la vârsta de 19 ani.

”De ce vă afișați cu femei, dacă sunteți g*y? Nu vă cunosc personal și nici nu-mi doresc, dar antipatia și sarcasmul dumneavoastră îmi provoacă greață”, a fost comentariul unei internaute.

”Nu mă cunoașteți personal! Interesant, însă, este faptul că puteți spune astfel de elucubrații ! De ce oare își dorește cineva (un anonim) să îmi canceleze tot trecutul meu amoros cu muuulte relații cu femei celebre. frumoase și multe circumvoluțiuni? Am doi copii! Nu mai aberați! Nimeni până aucm nu mi-a spus că sunt antipatic! Sunt un om normal ca și dumneavoastră doar că afacerile pe care le am m-au ridicat pe un piedesdal, pe care nici nu-mi place uneori să stau. Știți câte sacrificii am făcut? Știți că muncesc de 35 de ani neîncetat? Nu fiți invidioasă pe femeile din jurul meu. Chiar și tu ești femeie… Gândește înainte de a emite astfel de ipoteze retardate”, a fost răspunsul lui Cătălin Botezatu.