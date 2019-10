Cătălin Botezatu și-a făcut deja testamentul. Cui și-a lăsat averea creatorul de modă

Cătălin Botezatu a fost foarte deschis față de publicul său, a vorbit mereu despre momentele și persoanele din viața lui, însă despre un singur subiect nu a dorit să discute niciodată și anume situația lui financiară. Toată lumea știe că designerul stă foarte bine la capitolul financiar, a afișat întotdeauna un stil de viață luxos, dar nu a spus cât de mulți bani are.

Creatorul de modă a recunoscut faptul că și-a făcut deja testamentul și a vorbit despre cum și-a împărțit averea. „De-a lungul timpului, am făcut donaţii importante unor instituţii din România, dar mai ales din afară. Aşa că tot ce rămâne, mult-puţin, va ajunge acolo unde trebuie. O parte din ce am se va duce în scopuri caritabile. Mai mult de jumătate va merge către bătrâni, restul este canalizat către o persoană dragă mie. Prietenii mei știu deja că mi-am făcut testamentul, totul e scris.

Părinţii mei nu au nevoie de bani, au tot ce le trebuie pentru cât vor mai trăi. Iar moştenitorii mei sunt asiguraţi. Am foarte multă îmbrăcăminte din tinerețe. Dacă stăm să ne gândim la Gianni Versace, acum cine are produse semnate Gianni Versace are o avere! Am păstrat câteva din ele. Multe nu mai îmi vin, trebuie să recunosc, dar le-am păstrat ca amintire‘, spune Cătălin Botezatu pentru Libertatea.ro.

Se reface după operația dificilă prin care a trecut

Cătălin Botezatu se reface după operația foarte grea de extirpare a unei tumori rare, spre bucuria tuturor celor care îl iubesc. Designerul își ține prietenii la curent cu evoluția stării sale de sănătate și, din fericire, are vești bune.

Cătălin Botezatu se reface în Turcia și a dorit neapărat să își anunțe fanii că se simte din ce în ce mai bine, prin intermediul rețelelor de socializare. Designerul este vizibil schimbat față de fotografiile pe care le-a publicat imediat după operație.

“În ceea ce mă privește, îmi revin încet, dar sigur. Am făcut un nou control și în curând totul va intra în normal! Mulțumesc încă o dată celor care mi-ați scris mii de mesaje și sunt fericit că nu m-ați uitat!❤”, mesajul transmis pe rețelele de socializare de Cătălin Botezatu.

În urma operației care a durat șase ore, medicii turci i-au extirpat lui Cătălin Botezatu jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism.

Bote are probleme de sănătate, din 2015, și cu inima și are montate și cinci stenturi până în prezent.