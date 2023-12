Cătălin Cazacu e “pofticios” din cale-afară. După “divorțul” de Ramona Olaru, a ”lovit” fără milă pe unde a apucat. Perioadă bună pentru el să-și facă de cap, fiind fără “bagaj” acasă. Doar legături pasagere, așa cum îi plac prezentatorului de la Antena Stars. De curând, s-a lipit de o sexy-blondină. La NUBA s-a întâmplat. A rezultat un chef “condimentat” cu săruturi pătimașe, iar CANCAN.RO a surprins imaginile pe care vi le prezentăm în exclusivitate.

Cătălin Cazacu e, fără îndoială, pe cai mari! Vineri seară a dat încă o lovitură, după ce s-a prezentat la NUBA, unul dintre cele mai selecte localuri din Capitală. În local a venit cu o tinerică și mai mulți amici. A avut, însă, ochi doar pentru sexy-blondină. Atracție maximă, nu glumă! Iubăreții s-au “aruncat” în ringul de dans, s-au “încins” corespunzător, după care s-au pupăcit de mama focului. S-au sorbit lung și “apăsat” din priviri, iar păhărelele cu vodcă pe care le-au “dovedit” au avut, fără discuție, rolul lor.

Au plecat ținându-se de mână

Cel responsabil cu “aprovizionarea” a fost, bineînțeles, Cătălin Cazacu, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Când lua pauză de la îmbrățișări și sărutări, prezentatorul TV se ducea glonț la bar, setea fiind maximă.

Dar totul are un final. În cele din urmă, cei doi s-au retras, în crucea nopții, posibil la motociclist acasă. De mână, ca doi îndrăgostiți. Păreau, în continuare, dornici de aventură. Că vor forma un cuplu de durată e greu de spus. Noi preconizăm, însă, că Cătălin Cazacu că va zbura din floare-n floare și în viitorul apropiat.

Cătălin Cazacu, despre căsătorie: “Nu se va mai întâmpla niciodată”

Cătălin Cazacu a fost căsătorit cu Nicoleta Delinescu, cântăreața de muzică populară care i-a dăruit un fiu, Andrei. După divorț, prezentatorul TV a avut doar iubite una și una, Ramona Olaru fiind cea mai celebră. Cei doi, însă, au pus punct poveștii de iubire în urmă cu mai multe luni. În cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.RO, Cătălin Cazacu a mărturisit că nu va mai face niciodată pasul cel mare, preferând să rămână fără obligații, ca-n prezent.

“Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!”, a spus Cătălin Cazacu.

