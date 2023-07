Cătălin Cazacu, atac devastator la Ramona Olaru! Ce zice despre iubiții asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani: ”Îi schimbă o dată pe săptămână!”

Ecourile relației dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru par să răsune în continuare, deși a trecut o jumătate de an de la despărțirea oficială. Fiecare a încercat să își refacă viața, dar trecutul nu le dă pace foștilor logodnici. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul de la Antena Stars a făcut dezvăluiri uluitoare despre comportamentul Ramonei Olaru de după despărțire, conduită pe care Cazacu o consideră de neiertat.

Ramona Olaru a susținut, într-un interviu acordat altei publicații la „Gala VIVA!” că fostul logodnic nu ar fi salutat-o, iar acum Cazacu explică de ce. Motociclistul susține că nu a mai dorit nicio interacțiune cu blondina de la Neatza după ce aceasta l-ar fi scuipat cu ceva timp înainte. Gestul vine pe fondul dorinței bărbatului de a-și gratula ex-partenera, într-un context social trecut.

Femeile din viața lui Cătălin Cazacu, aduse la disperare de prezentator: „A ieșit din regie, a aruncat cu ceva după mine!”

CANCAN.RO: Tu cum de nu ești „slobod” la gură și la TV, Cătălin, cum reușești să te cenzurezi?

Cătălin Cazacu: Eu nu reușesc. Pe această cale, vreau să îi transmit producătoarei mele, Zoia, că-i mulțumesc că mă suportă. Bine, vineri, ultima oară, nu m-a mai suportat. A ieșit din regie, a aruncat cu ceva după mine, a zis că nu se mai poate. Deci eu continuu spun că trebuie să ai nervi de oțel să lucrezi cu oameni ca noi. Eu mă trezesc dimineața, sunt ursuz, nu halesc pe nimeni, pe românește. Îmi vine să omor pe toată lumea, după care intru în starea de «ce mișto e viața»!

CANCAN.RO: Dar cum ți se schimbă starea, de la ce?

Cătălin Cazacu: Am un grad de retard. Râdem și glumim, sunt doar natural. Sunt exact cum mă vezi aici, așa sunt și în fața camerelor. La banii ăștia, atât s-a putut.

Cătălin Cazacu îi aduce acuzații grave Ramonei Olaru pentru comportamentul de după despărțire: „Când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat!”

CANCAN.RO: Alți prezentatori oricum nu mai sunt…

Cătălin Cazacu: Nu mai sunt! Cabral e și bătrân, Vârciu e căsătorit și s-a terminat.

CANCAN.RO: Și la tine se termină când te vei căsători?

Cătălin Cazacu: Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!

Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni! Te pup!

