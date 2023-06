Ramona Olaru e pusă pe fapte mari: face casting de iubiți! Finalistul, la toamnă: ”Start la lupte!”

După toată tevatura emoțională traversată în ultimul an, Ramona Olaru a decis că ar fi momentul potrivit să ia o pauză. Prezentatoarea de la Neatza nu dă nicio șansă relațiilor în viitorul apropiat, motivul fiind explicat într-un interviu exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO. Vedeta militează pentru „iubirile de o vară”, cu șanse statornice după luna septembrie. Momentan, îi lasă pe masculi să lupte pentru inima ei, cel mai bun urmând să câștige!

Vacanța va fi alocată petrecerilor cu prietenele, însă nu sunt excluși nici masculii din peisaj. Niciodată bărbați din trecut, spune Ramona, care țintește la un nivel superior al interacțiunii cu sexul tare. Pentru termenii și condițiile impuse de blondină, citiți rândurile de mai jos!

( NU RATA: REACȚIA FABULOASĂ A RAMONEI OLARU DUPĂ APARIȚIA IMAGINILOR CU DENISE RIFAI ȘI CĂTĂLIN CAZACU! „GATA, S-A ÎNCHIS LA NON-STOP!” O CAUTĂ ZILNIC )

Ramona Olaru spune pas fotbaliștilor care o curtează: „Mă duc la un alt nivel!”

CANCAN.RO: Te-am văzut aici la eveniment cu un băiat înalt, bine făcut, ce părea să provină de pe teritoriu african, ce e cu el?

Ramona Olaru: Da, n-am reușit să aflu de unde este. De când m-a văzut la intrare s-a uitat după mine, a zis că este fanul meu. A zis că m-a văzut la televizor și că îi place foarte mult de mine și dacă putem face o poză împreună. L-am întrebat ce-i cu el în România, a zis că este fotbalist.

CANCAN.RO: Îți plac fotbaliștii?

Ramona Olaru: Mi-au plăcut, a fost o vreme când mi-au plăcut. Dar acum nu ne mai plac, pentru că ne ducem un pic mai sus, aș prefera să mai cresc media de vârstă, ca să obțin și eu totuși ceva. Bine, că am mai avut cu medie crescută și n-am obținut nici pe dracu’. Dar sper ca de data asta să mă duc la un alt nivel. Și aș prefera, dacă se poate, nu de pe aici, că e ceva rău ce se întâmplă.

CANCAN.RO: Până la urmă, acum ce cauți, ai spus că știi ce nu vrei, dar trebuie să știm și ce vrei?!

Ramona Olaru: Cred că o să îmi dau seama atunci când o să apară cel pe care mi-l doresc. Dar știu ce nu vreau, este foarte clar, când văd ceva ce nu-mi convine, la revedere, l-am scos din schemă. Eu nu mai stau!

( CITEȘTE ȘI: RAMONA OLARU, ÎNȘELATĂ DE IUBIT CU DENISE RIFAI. CANCAN.RO DETONEAZĂ BOMBA! )

Din septembrie se numără pretendenții pentru Ramona Olaru: „La luptă, băieții mei, cel mai bun să câștige în toamnă!”

CANCAN.RO: În vacanța care vine acum, începând cu 29 iulie până la final de august, ce planuri ai, singură?!

Ramona Olaru: De ziua mea, la început de iulie, o să plecăm în Saint Tropez, eu cu vreo trei prietene. Am zis că vreau ceva special și o să merg pe high class, mare petrecere o să fie. După aceea, peste două trei săptămâni o să plecăm în Capri. Le fel, eu și câteva prietene, alte prietene. Pe aceleași, primele despre care ți-am spus, o să le iau în Mykonos, în august, 10 zile.

Avem planurile foarte bine puse la punct. Pentru că am zis că nu îmi trebuie acum un iubit permanent. Am zis că dacă e să rămână, să rămână de la toamnă încolo. Ne îndrăgostim vara, dar ne ocupăm de îndrăgosteală toamna. Eu acum am dat start la lupte, e un fel de olimpiadă. La luptă, băieții mei, cel mai bun să câștige în toamnă! Atunci voi alege.

CANCAN.RO: Deci nu e pe abstinență vara asta?

Ramona Olaru: Era o vorbă la un moment dat, care spunea că dacă mașina ta e stricată nu înseamnă că nu o mai conduci. Mă mai văd și eu, mă mai întâlnesc cu câte un bărbat.

CANCAN.RO: Din trecut, îi reciclezi?

Ramona Olaru: Nu reciclăm! Dar nici nu stricăm orzul pe gâște.

CANCAN.RO: Și cum îl testezi înainte, să vezi că e ce trebuie?

Ramona Olaru: Îl testăm, avem metode de testare.

( ACCESEAZĂ ȘI: DECLARAȚIILE CARE O VOR ÎNFURIA PE DENISE RIFAI! CE A PUTUT SĂ SPUNĂ CĂTĂLIN CAZACU DESPRE EA: ”ÎMI TRĂIESC VIAȚA!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.