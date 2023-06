Ramona Olaru și-a refăcut viața după scurtul „mariaj” cu prezentatorul Cătălin Cazacu, încheiat pe nepusă masă după infidelitățile bărbatului. La polul opus, motociclistul pare să nu-și revină din șoc și o dă „în colțuri” când este întrebat de viața sentimentată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cazacu a oferit un interviu revelator, a cărui tematică este dragostea neîmplinită.



Fostul partener al Ramonei Olaru a dezvăluit cât de importantă este credința în economia vieții sale, mai ales că acest comportament vine pe fondul unor insuccese amoroase. Entertainerul susține că merge regulat în lăcașele de cult, două la număr, care îi sunt la suflet în totalitate. În rest, Cazacu ezită să ofere un răspuns clar când vine vorba despre persoana cu care își împarte nopțile, mai ales după ce a plecat Ramona și nici pe Denise Rifai n-a prea convins-o!

Cătălin Cazacu a apucat calea credinței după ghinioanele în dragoste: „Am două biserici unde merg tot timpul!”

CANCAN.RO: Vor fi doar întrebări „pe pozitiv” în acest interviu!

Cătălin Cazacu: Bine că nu suntem în pandemie, că dacă eram în pandemie și eram pozitivi ne nenoroceam.

CANCAN.RO: Vorbeai anterior despre credință, mergi des la biserică, duminica, după ce te trezești din atmosfera de club?

Cătălin Cazacu: Nu merg duminica la biserică, am credința mea, am două biserici unde merg tot timpul. Una este cea de la Cozia și a doua este la Dubova, la Dunăre, locul meu preferat, e o biserică chiar pe malul apei!

CANCAN.RO: Cu cine a dormit în ultima perioadă Cătălin Cazacu?

Cătălin Cazacu: A dormit cu poftă, pentru că a trebuit să mă odihnesc, fiindcă mă trezesc de dimineață. Și am dormit foarte foarte bine.

CANCAN.RO: Singur?

Cătălin Cazacu: Nu am spus asta. Am zis doar că am dormit bine. Eu am momente și momente, depinde cât de însoțit sunt.

CANCAN.RO: Contact cu vreo fostă iubită ai mai avut, vreo altă cucerire nouă, de care să nu știm, cum stai acum pe plan amoros?

Cătălin Cazacu: Sunt bine, rău n-am fost niciodată, mă bucur de ce mi se întâmplă, nu știu despre ce contacte vorbești. Nici în vremurile în care se spunea că am contacte n-am avut, dar știi cum e, lumea vorbește, noi te credem, nici tu să nu mai faci, așa era vorba!

