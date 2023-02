Cătălin Cazacu a umilit-o pe Ramona Olaru, după despărţire: „Bine că nu ai luat-o de nevastă, ca să o speli”

Recent, Ramona Olaru a sugerat, pe rețelele de socializare, că ea și Cătălin Cazacu s-ar fi despărțit. Apoi, nici motociclistul nu a ignorat postarea și a avut o reacție. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, Ramona Olaru a încărcat un videoclip în care apare îmbrăcată într-o rochiță de culoare roșie, sexy, în timp ce le arată prietenilor virtuali că se „pregătește” de un nou capitol din viața ei. Mai cu seamă, a luat parte la un trend pe Tik Tok, legat de relații. În dreptul videoclipului, Ramona a scris: „Pregătindu-mă să le spun tuturor băieților din club că sunt din nou singură”.

Ce reacție a avut Cătălin Cazacu?

Însă, peste postare nu a trecut cu vederea Cătălin Cazacu, partenerul ei. Tot pe rețelele de socializare, motociclistul a postat un mesaj care poate fi interpretat sub forma unei reacții la postarea făcută de Ramona Olaru.

„Dacă e golancă, mai devreme sau mai târziu o să îi placă florile … vorba aia … bine că nu ai luat-o de nevastă să o speli”, a scris Cătălin Cazacu.

De asemenea, Ramona Olaru a mai postat un mesaj cu subînțeles, pe internet: „Gata de măritat”.

Apoi, asistenta TV a postat și o fotografie cu un buchet de trandafiri.

Motivul pentru care Ramona Olaru a apelat la ședințele de terapie

Mereu sinceră și deschisă, Ramona Olaru le mărturisea prietenilor virtuali, în toamna anului trecut, faptul că a ales să meargă, de ceva vreme, la un psihoterapeut, pentru a-și regăsi echilibrul.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine.

De când am ajuns din vacanță, nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a spus Ramona Olaru, atunci, pe internet.

Sursă foto: Instagram