Cătălin Cazacu, declaraţie emoţionantă pentru Ramona Olaru: ”Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă!”

Cătălin Cazacu şi Ramona Olaru formează un cuplu de câteva luni. Deşi la început aceştia nu au dorit să dea prea multe detalii despre relaţia lor, recent motociclistul a mărturisit că are intenții serioase cu blondina de la Neatza. Se pare că asistenta TV este femeia cu care acesta şi-ar dori o familie.

Cătălin Cazacu şi-a asumat relaţia de dragoste pe care o trăieşte în prezent, iar de ceva timp vorbeşte tot mai deschis despre femeia care îl face fericit. Se pare că, prezentatorul TV i-a spus iubitei sale încă de la începutul relației că își dorește să formeze o familie.

Mai mult, motociclistul spune că Ramona i-a schimbat obiceiurile. De când sunt împreună acesta reuşeşte să se trezească dimineața și să își modifice programul.

Mai mult, vinerea, atunci când Ramona are o zi liberă, se distrează de minune şi se relaxează alături de ea.

”Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă!”

„Ne ajută faptul că ne cunoaștem de mult. Vinerea, când e ziua ei liberă, o iau, merg cu ea pe barcă, ne distrăm. Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14”, a declarat Cătălin Cazacu, la „Xtra Night Show”.

Cum s-au cunoscut cei doi

Cătălin Cazacu, campion la motociclism, este noul iubit al vecinei de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Acesta a povestit în cadrul unui interviu cum au ajuns să formeze un cuplu.

Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

