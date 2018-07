Cătălin Cazacu, despre nunta lui Vladimir Drăghia cu Alice Cavaleru: ”M-a impresionat că ne-a chemat pe mine și pe Giani la nuntă”

Vladimir Drăghia s-a căsătorit cu Alice Cavaleru în urmă cu două zile, iar Cătălin Cazacu și Giani Kiriță i-au fost alături fostului coleg de la Exatlon. (Promotiile zilei la monitoare)

De la nunta lui Vladimir Drăghia cu Alice Cavaleru nu au lipsit Cătălin Cazacu și Giani Kiriță. Iar Cătălin Cazacu a povestit despre marele eveniment la care a luat parte. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI ÎN PREMIERĂ DE LA NUNTA “SECRETĂ” A LUI VLADIMIR DRĂGHIA!)

„Vladimir e un personaj aparte si oamenii care il cunosc stiu lucrul asta despre el. Nu-l vedeam niciodata facand o nunta cu furat de mireasa, cu sarmale si cu hore. Toata povestea cu slujba care s-a tinut la asfintit… Si timpul a tinut cu ei pentru ca la un moment dat s-a innegrit cerul dar n-a picat strop de ploaie. Am avut si curcubeul, care iesea din mare foarte frumos.

A fost o zi mare, mai mare pentru Vladimir decat pentru mine. M-a impresionat ca ne-a chemat pe mine si pe Giani la nunta. A fost o petrecere in familie. O parte din concurentii de la Exatlon am fost langa el, nu a fost atat de multa lume incat sa te inghesui. A fost prima nunta la care am scos telefonul din buzunar doar ca sa ma uit la ceas, atat de mult ne-am distrat.”, a declarat Cătălin Cazacu pentru știrile Kanal D.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au căsătorit pe o plajă privată

Vladimir Drăghia a decis să spună “Adio” burlăciei. Vedeta a făcut pasul cel mare alături de iubita sa, Alice Cavaleru, în cadrul unei ceremonii restrânse, dar romantice. Evenimentul a avut loc pe o plajă privată, ce aparține unor prieteni comuni de-ai lor. Fostul concurent de la Exatlon a apărut la nuntă cu ochii vineți, iar cei prezenți au rămas de-a dreptul șocați. Vladimir Drăghia a ținut, însă, să lămurească lucrurile și să pună punct tuturor speculațiilor. (VEZI ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA A ALES DESTINAȚIA PENTRU LUNA LUI DE MIERE CU ALICE CAVALERU: ”NICI NU ERA PE HARTA DESTINAȚIILOR MELE”)

„Înțeleg perfect că atunci când ești persoană publică te expui oamenilor cu bune și rele, însă aș vrea să subliniez că știrile care au început să apară în presă sunt pură ficțiune și nu au absolut nicio legatură cu realitatea. Mi-am făcut o intervenție chirurgicală la ambii ochi în urmă cu 10 zile și chiar dacă medicul m-a asigurat că se va vindeca în 3 zile – 5 zile, organismul meu, probabil și pe fondul oboselii, lucrează mai greu. Nu am dorit să declar nimic înainte pentru că nu mi s-a părut că are vreo relevanță pentru cineva această siuație, dar nici nu pot încuraja speculațiile apărute după nunta noastră. Există un singur adevăr: faptul că peste ani vom râde cu lacrimi uitându-ne pe pozele de la nuntă și povestindu-i Zorei despre asta„, a declarat Vladimir Drăghia pentru kanald.ro.