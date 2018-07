Imagini în premieră de la nunta “secretă” a lui Vladimir Drăghia!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, imagini de la nunta “secretă” a lui Vladimir Drăghia cu aleasa inimii sale, Alice. (Reduceri mari la jocuri PC) Cum s-au îmbrăcat câștigătorul de la Exatlon și soția sa, cine sunt invitații, dar și alte detalii picante doar aici!

UPDATE, ORA 20:37 / La ceremonie au apărut Cătălin Cazacu și Giani Kiriță, care au stat unul lângă celălalt. Cei doi sunt buni prieteni cu Vladimir Drăghia, din perioada în care erau concurenți la Exatlon. Fostul fotbalist fuma trabuc, însă a renunțat la el după ce o doamnă prezentă la ceremonie i-a atras atenția că nu este frumos.

UPDATE, ORA 20:31 / Pe durata ceremoniei, Alice a acuzat o stare de amețeală și, la un moment dat, chiar i s-a făcut rău. S-a așezat jos preț de câteva secunde, până și-a revenit. S-a ridicat apoi în picioare și a băut apă dintr-o sticlă, pentru a se hidrata. Ceremonia a continuat, apoi, fără probleme.

UPDATE, ORA 20:00 / A început ceremonia! Un preot a luat parte la moment. Vladimir și Alice au fost extrem de emoționați când părintele rostea din cartea sa, dar mai ales atunci când acestea le-a pus coronițele pe cap.

UPDATE, ORA 19:17 / La eveniment a fost prezentă și micuța Zora, fetița cuplului. Alice a ținut-o aproape tot timpul în brațe.

UPDATE, ORA 19:00 / Virgil Drăghia și Alice Cavaleru s-au căsătorit! Frumoasa brunetă a optat pentru o rochie simplă de mireasă și a purtat o coroniță de flori pe cap. Fostul concurent de la Exatlon s-a îmbrăcat, la rândul lui elegant, însă a surpins cu cearcănele cu care a apărut la propria nuntă.

————————————————-

Vladimir Drăghia a decis să spună “Adio” burlăciei. Vedeta a făcut pasul cel mare alături de iubita sa, Alice Cavaleru, în cadrul unei ceremonii restrânse, dar romantice. Evenimentul a avut loc pe o plajă privată, ce aparține unor prieteni comuni de-ai lor. (Promotiile zilei la monitoare)

Câștigătorul de la Exatlon a oferit detalii despre felul în care se va desfășura ceremonia în care el și partenera sa vor rosti jurămintele. Totodată, Vladimir Drăghia a dezvăluit și modul inedit în care a cerut-o pe Alice de soție. (VEZI AICI: VLADIMIR DRĂGHIA A ALES DESTINAȚIA PENTRU LUNA LUI DE MIERE CU ALICE CAVALERU: ”NICI NU ERA PE HARTA DESTINAȚIILOR MELE”)

În afara familiilor și prietenilor apropiați, la eveniment vor mai participa Cătălin Cazacu, Giani Kiriță, dar și alți concurenți alături de care Vladimir Drăghia s-a aflat în Republica Dominicană. Deși a planificat momentul, ex-participantul de la Exatlon nu a mai avut răbdare și a cerut-o de nevastă pe iubita sa în parcarea aeroportului, imediat ce a revenit în România.

„A fost aproape foarte romantic. Hotărâsem la Exatlon să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii. Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea”, a povestit Vladimir Drăghia, care are împreună cu iubita sa o fetiță, Zora. (CITEȘTE ȘI: ACESTA AR PUTEA FI MOTIVUL PENTRU CARE VLADIMIR DRĂGHIA S-A DECIS SĂ DONEZE PREMIUL DE 100.000 DE EURO DE LA EXATLON)

Nu credea că va fi cerută în căsătorie!

În replică, Alice Cavaleru a mărturisit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie și că i-a trebuit o săptămână să realizeze că se va mărita cu Vladimir Drăghia. „Nu vedeam cererea în căsătorie venind, pentru că noi împărtășeam ideea că nu avem nevoie să fim căsătoriți ca să ne fie bine împreună. A fost cel mai frumos moment din viața mea, după nașterea Zorei. Nu putea să aleagă un moment mai bun. Cinci luni visasem la momentul când o să fim doar noi, iar el era acolo, în genunchi, atât de emoționat. A fost aproape ireal. De fapt, mi-a luat o săptămână să realizez că este adevărat”, a explicat Alice. (CITEȘTE ȘI: L-A EPUIZAT PE VLADIMIR DRĂGHIA! IMAGINILE VORBESC DE LA SINE…)

Imagini în premieră de la nunta “secretă” a lui Vladimir Drăghia! —> https://goo.gl/1ZZ6BsCastigatorul Exatlon si iubita lui, Alice, se casatoresc în acest moment —> https://goo.gl/1ZZ6Bs Publicată de Cancan.ro pe Sâmbătă, 21 Iulie 2018

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)