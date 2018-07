L-a epuizat pe Vladimir Drăghia! Imaginile vorbesc de la sine…

Vladimir Drăghia, câștigătorul reality-show-ului Exatlon, are o familie frumoasă, pe care o iubește ca pe ochii din cap. (Cele mai bune oferte laptopuri) Mărturie stau și imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, în care actorul și iubita lui sunt la o terasă, alături de fetița lor, căreia îi acordă, pe rând, toată atenția din lume.

Vladimir Drăghia a fost marele câștigător al concursului din Republica Dominicană, într-o finală în care celebritatea și-a spus cuvântul, spre nemulțumirea rivalului său, Ionuț "Jaguarul". S-au scurs zile bune de când Drăghia a intrat în posesia marelui premiu de 100.000 de euro, pe care l-a și donat, după cum promisese înaintea competiției, iar viața merge mai departe… Ca înainte! (CITEȘTE ȘI: LA SCURT TIMP DUPĂ CE AU ANUNȚAT CĂSĂTORESC, IUBITA LUI VLADIMIR DRĂGHIA ARUNCĂ BOMBA!)

Vladimir are o iubită frumoasă foc și, mai nou, o fetiță căreia îi face toate poftele. Și care, la rândul ei, îl solicită la maximum! Zilele trecute, celebrul actor și-a făcut timp pentru a ieși la plimbare cu soția, fetița, dar și cu o prietenă de familie.

După ce au bătut puțin pasul pe străduțele Capitalei, Vladimir a făcut propunerea, acceptată de toată familia: să se așeze la o terasă, pentru un suc, o limonadă, poate o bere. Zis și făcut!

Fetița a fost și ea așezată pe un scaun, la terasă, dar numai acolo nu a vrut să stea. Așa că părinții i-au respectat dorința de a părăsi scaunul. S-a jucat lângă masă, atent supravegheată de mama ei, Alice, care s-a așezat chiar pe ciment, lângă fetiță. În tot acest timp, Vladimir le-a mai ”aruncat” câte un ochi soției și celei mici, parcă supraveghindu-le. (VEZI ȘI: PRIMA FOTOGRAFIE CU INELUL DE LOGODNĂ PE CARE VLADIMIR DRĂGHIA I L-A DĂRUIT LUI ALICE)

A fost apoi rândul actorului să se ridice de pe scaun. Și să aibă grijă de ”odor”. A făcut-o tandru, dar și cu mare atenție, pentru că, la un moment dat, o femeie care ducea în lesă un câine-lup a trecut pe lângă ei. Iar Drăghia și-a protejat, brusc, bebelușul.

La final, oamenii s-au ridicat de la masă și se pregăteau să plece. Soția actorului a luat fetița în brațe, dar a observat că șireturile de la un pantof îi sunt dezlegate. Imediat, prietena de familie s-a aplecat și i-a dat o mână de ajutor.

Apoi, cei patru au urcat în mașină și au ”cotit” spre casă, după o reușită zi de vară! (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA ȘI IUBITA LUI SE CĂSĂTORESC)

Vladimir și Alice se vor căsători!

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au anunțat că se vor căsători, iar câștigătorul de la Exatlon România a dezvăluit și cum a fost momentul în care și-a cerut iubita de nevastă.

„A fost aproape foarte romantic. Hotărâsem să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii.

Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea”, a spus Vladimir Drăghia. (CITEȘTE ȘI: VLADIMIR DRĂGHIA A DONAT ÎN DIRECT PREMIUL DE LA EXATLON)

„Nu vedeam cererea în căsătorie venind, pentru că noi împărtășeam ideea că nu avem nevoie să fim căsătoriți ca să ne fie bine împreună. A fost cel mai frumos moment din viața mea, după nașterea Zorei. Nu putea să aleagă un moment mai bun. Cinci luni visasem la momentul când o să fim doar noi, iar el era acolo, în genunchi, atât de emoționat. A fost aproape ireal. De fapt, mi-a luat o săptămână să realizez că este adevărat”, a fost replica lui Alice Cavaleru.

