Prima fotografie cu inelul de logodnă pe care Vladimir Drăghia i l-a dăruit lui Alice Cavaleru

După ce au anunțat că se căsătoresc, iată că a apărut și prima fotografie cu inelul de logodnă pe care Vladimir Drăghia i l-a oferit lui Alice Cavaleru.

Vladimir Drăghia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alice care de altfel i-a dăruit și un copil: pe micuța Zora. Iar astăzi au făcut marele anunț: cei doi se vor căsători luna viitoare. Ei bine, după această veste a apărut și prima fotografie cu inelul de logodnă primit de Alice. Vladimir a publicat poza pe contul său de Instagram și a scris și un mesaj emoționant.

”Sper să-i rămână mereu ochii mai strălucitori decât inelul.”, a scris Vladimir Drăghia pe contul său de Instagram.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se vor căsători luna viitoare

Vladimir Drăghia și aleasa inimii sale vor spune cel mai important "Da!" din viața lor în luna iulie. Evenimentul va fi unul restrâns la care vor participa doar apropiații și familia.

”La mare, pe plaja unor prieteni, pe 21 iulie. Ne-am propus să nu facem din organizarea acestui eveniment o corvoadă și până acum ne-a ieșit. Decurge totul firesc. Alice s-a îndrăgostit la prima vedere de inel, la a doua de rochie. Nu se va striga darul, nu se vor servi sarmale, nu se va fura mireasa. Vom chema doar prietenii apropiați și familia. Ne vom întâlni de dragul de a fi împreună, de a celebra evenimentul, nu pe noi doi.”, a declarat Vladimir Drăghia pentru viva.ro.

VLADIMIR DRĂGHIA A DONAT, ÎN DIRECT, PREMIUL DE LA EXATLON

Vladimir Drăghia a primit banii pentru care a muncit mai bine de cinci luni la Exatlon. Actorul a donat în întregime premiul de 100.000 de euro asociației MagiCAMP, așa cum a promis în finala competiției din Republica Dominicană.

”Nu am de ce să mai am emoții acum! Am câștigat atunci. M-am bucurat. Acum m-am obișnuit cu gândul. Din concursul ăsta toți am ieșit câștigători”, a declarat Vladimir Drăghia la Kanal D.

Florența Ilie, reprezentant MagiCamp, a primit cecul de 100.000 de euro de la Vladimir Drăghia.

"Este prietenul copiilor noștri de mai mulți ani. El a fost în diverse comeptiții unde a luptat pentru copiii noștri. Este prietenul lor! A mers în tabere, a înotat alături de ei. Eu mi-am dat demisia acum un an pentru a sta full time alături de ei. Eram polițist. Mi-am pierdut copilul și de mai bine de 10 ani fac voluntariat. Mulțumim pentru premiu. Ne va ajuta să aducem și mai mulți copii în tabără și să le face o viață mai bună, să le mai adunăm din durere. Oricine poate să facă asemenea gesturi.", a declarat Florența Ilie.