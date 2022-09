Cătălin Cazacu, Paula Chirilă și Romică Țociu, implicați într-un accident rutier: ”A intrat direct în noi!”

Romică Țociu, Paula Chirilă și Cătălin Cazacu au fost implicați într-un accident rutier în București. De vină ar fi fost un șofer neatent. Cei trei s-au ales cu o sperietură zdravănă și din fericire sunt în afara oricărui pericol. Iubitul Ramonei Olaru a fost cel care a dezvăluit mai multe lucruri despre acest moment nefericit.

Cătălin Cazacu este cel care a vorbit despre incident în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Se pare că partenerul Ramonei Olaru se afla la volanul mașinii, iar într-un moment de neatenție, un șofer care butona telefonul a intrat în autoturismul în care se mai aflau și Romică Țociu și Paula Chirilă.

„Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină”, a declarat Cătălin Cazacu, conform Antena Stars.

Se pare că șoferul neatent a lovit mașina în care se aflau cele trei vedete în spate, însă pentru că aceștia purtau centuri, nimeni nu a fost rănit.

„A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a mai spus Cătălin Cazacu.

Romică Țociu: „Să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”

Romică Țociu a ținut să tragă un semnal de alarmă pentru toți șoferii. Atitudinea bărbatului vinovat de producerea accidentului nu a fost deloc pe placul vedetelor, dar mai ales a lui Cătălin Cazacu care a mers imediat după impact să poarte o discuție cu el.

„Nu a fost nimic fenomenal, a fost o sperietură. A trecut repede. E o fire foarte mișto, s-a încărcat repede, nu s-a enervat. Bine, ăla ar fi trebuit călcat în picioare, că poate era un copil. Ferească Dumnezeu! Să vorbești și să dai mesaje pe telefon în timp ce mergi cu mașina e un act de inconștiență”, a declarat Romică Țociu.

De asemenea, Romică Țociu a mai explicat faptul că respectivul individ merge haotic, iar preț de câteva minute a folosit telefonul la volan.

„Dădea mesaje prin telefon sau vorbea. A intrat în spate, iar Cazacu are mașină din aia mare, are Van din ăla, Mercedes. I-a îndoit doar ușile din spate, a intrat ceva. Vorbea la telefon, pentru că l-am depășit, pentru că mergea haotic, și, când ne-am uitat toți, dădea mesaje prin telefon sau vorbea. Același lucru l-a făcut și când ne-a prins din urmă”, a mai spus Romică Țociu.