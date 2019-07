Cătălin Cazacu, probă de foc la Bacalaureat: “Timp de 45 de minute, nu am…”

Catalin Cazacu a rememorat cu nostalgie perioada in care a dat Bacalaureatul, amintire declansata de aceasta perioada, in care mii de absolventi de liceu traiesc emotiile celui mai important examen din viata lor. Indragita vedeta are si un sfat pentru toti tinerii care se afla in aceasta ipostaza.

“In unele cazuri zicala functioneaza. In perioada urmatoare, eu ma voi plimba prin tara cu taxiul si voi oameni care au cunostinte de cultura generala si pe care ii voi rasplati J. Sfatul meu pentru tineri este sa invete si pentru BAC, si pentru ”, spune Catalin Cazacu.

Carismaticul prezentator recunoaste ca, atunci cand el a sustinut examenul de Bacalaureat, nu s-a concentrate foarte mult pe studiu, marea lui pasiune fiind sportul, insa a avut noroc sa ii “cada” la examen subiectele pe care le invatase cel mai bine.

“Faceam parte dintr-o clasa in care eram 32 de baieti, dintre care 31 faceau fotbal si eu practicam motociclismul. Celelalte clase aveau foarte multi baieti destepti, care invatau bine. Imi amintesc ca m-am rugat ca la BAC sa fiu intr-o banca cu un coleg care sa nu fie de la mine din clasa. Invatasem foarte bine , de Ioan Slavici, si, indiferent ce imi pica, eu scriam ce invatasem, mergand pe principiul J “, povesteste, cu umor, Catalin Cazacu care subliniaza ca a promovat examenul de Bacalaureat cu nota mare, alegand limba si literatura romana, limba engleza, istorie si sport (fotbal).

Prezentatorul “Cash Taxi” isi aminteste ca a avut totusi o proba, din cadrul Bacalaureat-ului, la care a intampinat mari dificultati.