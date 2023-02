Cătălin Cazacu s-a întors la școală! Ce planuri are fostul iubit al Ramonei Olaru: „E foarte greu pentru că sunt la început”

Cătălin Cazacu este un împătimit al sporturilor extreme, iar atunci când vine vorba de astfel de provocări, faimosul motociclist nu spune niciodată „nu”. Fostul iubit al Ramonei Olaru are toate categoriile de permis auto și pe deasupra este și navigator. Cu toate acestea, bărbatul este hotărât să mai bifeze o reușită în carieră.

Ei bine, Cătălin Cazacu s-a întors pe băncile școlii. Motociclistul este tare mândru de acest capitol din viața sa și își dorește să își îndeplinească acest vis. Îndrăgitul prezentator de la Antena Stars urmează acum o școală de piloți la care s-a înscris în urmă cu câteva luni.

Cătălin Cazacu: „Sunt fascinat de ce învăț acolo”

Cătălin Cazacu a dezvăluit că urmează o școală foarte grea, însă se descurcă de minune și este extrem de fascinat de tot ceea ce învață la cursuri. Prezentatorul speră ca până în toamna anului viitor să obțină licența de pilot.

„E foarte greu, pentru că sunt la început. Eu două zile pe săptămână le am ocupate, pentru că sunt continuu acolo. Deocamdată sunt la partea teoretică, care este foarte, foarte grea. Eu am terminat Facultatea de Automobile Rutiere și sunt inginer de meserie, pot spune că este de zece ori mai greu decât ce am făcut în facultate.

Poate și prin prisma faptului că de mai mulți ani nu am mai învățat. Sunt fascinat de ce învăț acolo, îmi place foarte tare. Abia aștept și, dacă lucrurile merg bine și mă țin la modul la care mă țin acum, eu sper ca undeva, în vară, spre sfârșitul verii, să am licența de pilot. De pilot privat, voi putea pilota doar avioane în scopuri private, nu comerciale”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Spynews.ro

Cătălin Cazacu: „Am aproape toate categoriile de navigator”

În altă ordine de idei, fostul iubit al Ramonei Olaru a mărturisit că este inginer de meserie și că a urmat o facultate în acest sens. Mai mult, prezentatorul Tv a evidențiat faptul că va putea pilota avioane doar în scopuri private.

„Am toate categoriile de carnet de conducere auto, am aproape toate categoriile de navigator, adică sunt și navigator, iar pasul normal, cel legat de avion, îmi doresc să duc, cât de cât, și povestea asta cu avionul mai departe, dar mai mult să văd, rachete, să vorbesc cu Elon Musk să mă ducă pe lună, nu mai am ce să mai fac”, a mai adăugat el pentru sursa citată.