Cătălin Crișan are iubită nouă, la 55 de ani: „Nu există femei urâte”

Cătălin Crișan a devenit celebru în ochii publicului la 19 ani, când a dat lovitura în lumea muzicală. De trei generații, artistul este prezent pe micile ecrane, unde cântă și îi încântă pe fanii lui. Se bucură de o carieră imensă, pentru care a muncit pe brânci timp de 36 de ani. Dacă la capitolul carieră a stat foarte bine de-a lungul timpului, atunci când a venit vorba despre dragoste, lucrurile au început să scârțâie.

Cătălin Crișan este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi din țară, bucurându-se de o carieră fulminantă, care durează de mai bine de trei decenii. Interpretul are parte de mult succes, fiind iubit de o generație întreagă. Atunci când vine vorba despre carieră, vedeta de televiziune spune că publicul decide dacă ești sau nu artist, în adevăratul sens al cuvântului. Cât despre capitolul dragoste, lucrurile au scârțâit în viața sentimentală a solistului. Acesta a trecut prin două divorțuri neplăcute, fiind căsătorit cu Lucia, apoi cu Alina. Cântărețul are trei copii minunați: Daria (22 de ani), Raris (19 ani) din căsnicia cu Lucia Bubulac și o fetiță de 11 ani cu cea de-a doua soție. Deși nu mai ține legătura cu cele două femei cu care a fost căsătorit, Cătălin Crișan este apropiat de copiii lui.

Cătălin Crișan, o nouă relație la 55 de ani

Cătălin Crișan a vorbit, recent, despre noua lui relație, la câțiva ani după ce a ales să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Celebrul artist iubește și este iubit, la 55 de ani. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă, momentan nu se gândește să facă, din nou, pasul cel mare. „Da, iubesc. Da, este cineva în viața mea. Referitor la căsătorie, în acest moment, sincer… nu știu ce să vă răspund”, a dezvăluit cântărețul, pentru viva.ro

Cătălin Crișan a dat din casă și a mărturisit că nu are pretenții uriașe de la femeia de lângă el. Își dorește doar înțelegere și iubire. „Nu am pretenții mari și multe de la o femeie, doar două: să-mi asculte și să-mi înțeleagă vorbele nerostite și să mă iubească sincer. Consider că bărbații conduc lumea și femeile – bărbații. Sunt misterioase și imprevizibile, mai puternice ca noi. Nu există femei urâte. Fug de cele ipocrite, rele, invidioase, false, proaste și de cele care au senzația că le știu pe toate… Ce ofer? Dragoste, în adevăratul sens al cuvântului”, a mai spus solistul, pentru sursa precizată.