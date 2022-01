Cătălin Măruță, la momentul adevărului. Cine a fost marea lui iubire înainte de Andra și de ce s-au despărțit. “Nu a mai mers, am suferit”

Nu Andra este marea iubire a lui Cătălin Măruță. Înainte să o întâlnească pe artistă, prezentatorul de la Pro TV a iubit nebunește o altă femeie. Din păcate, distanța i-a despărțit.

Andra și Cătălin Măruță sunt căsătoriți din 2008 și au o căsnicie de nota 10. Însă, înainte să o cunoască pe artistă, moderatorul show-ului “Vorbește lumea” a avut o relație serioasă, pe când era în liceu. Cei doi au decis să pună punct legăturii amoroase după ce prezentatorul de la Pro TV s-a mutat la București.

Cu sinceritate, Cătălin Măruță a recunoscut că a suferit în urma despărțirii, care a fost una extrem de grea. Soțul Andrei admite că și acum își amintește de separarea de fata cu care s-a iubit în liceu.

“O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie. În liceu am suferit după despărțirea de iubită, eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, a povestit Cătălin Măruță.

Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii

Andra, actuala soție a lui Cătălin Măruță, face parte din categoria celor mai iubite şi talentate artiste din ţară. Fiecare piesă fie ea pop sau R&B pe care o lansează ajunge hit într-un timp scurt. Ea s-a născut pe 23 august 1986, în Câmpia Turzii. Cei doi sunt căsătoriți din 23 august 2008 şi au doi copii împreună: David (n.: 16 martie 2011) şi Eva Maria Ioana (n.: 23 iulie 2015).

