Cătălin Moroşanu, prima reacție la adresa lui Sergiu Ciobotariu, după ce a vândut casa interlopilor şi s-a mutat în ghetou: „Copiii ăia ce educaţie vor avea?”

Cătălin Moroșanu s-a întors în România după ce participarea la Survivor, din Republica Dominicană, iar acum a decis să ofere prima reacție în cazul lui Sergiu Ciobotariu, tânărul pe care l-a ajutat să se mute din ghetou ajutându-l să își cumpere o casă pe care ulterior a vândut-o unor interlopi.

Într-un interviu recent, Cătălin Moroşanu a mărturisit că va ajunge la Iaşi, va merge la Sergiu Ciobotariu să îl întrebe de ce a renunţat la casa cea nou şi a decis să revină în ghetou.

„Când o să mă duc la Iaşi o să ma o discuţie cu el şi o să îl întreb. Bă, de ce te-ai întors în sărăcie? Sunt foarte dezamăgit. Eu aveam semnale că ar vrea să facă chestia asta.

Chiar m-a sunat cineva că vreau să cumpăr casa lui Sergiu. Şi i-am zis cum să cumperi casa lui Sergiu? Nu îţi vând casa lui Sergiu pentru că e luată din donaţii. Una la mână!

Banii au fost strânşi din donaţii. Sute de mii de români au pus mână la mână să îi îndeplinească visul unui om. Acum ce fac? Îmi bat joc de banii lor? De dorinţa lor de a ajuta pe cineva?

Nu am fost de acord să vând casa pentru că trebuia semnătura mea. În momentul în care am cumpărat imobilul i-am pus o clauză în contract şi i-am spus că timp de 5 ani nu are voie să înstrăineze imobilul.

El nu are voie să înstrăineze bunul respectiv. Acum eu nu ştiu ce tertip financiar a folosit. Poate a închiriat-o sau ceva de genul”, a mai spus Moroşanu.

Cum arata casa în care locuia Sergiu când Cătălin Moroșanu l-a descoperit

Totodată, fostul sportiv a oferit detalii despre condiţiile în care locuia Sergiu Ciobotariu, înainte să primească o locuinţă nouă din partea sa.

„L-am luat dintr-o mahala, nu avea gaze curent. Nu avea nimic. Stătea într-un bordei, era acoperit cu covoare. Nici măcar nu era făcut din chirpici. Nu avea nimic.

Şi îi iau o casă şi cu internet, proprietarul i-a lăsat tot, toată mobilă. Avea şi baie, avea tot. Avea şi în spate o bucată de teren unde putea să priponească şi calul. I-am dat tot.

Sunt dezamăgit, dar asta nu înseamnă că vom mai ajuta alţi oameni. Mi-e milă de copii lui. Poate copiii aveau şansa să crească într-un mediu mai bun, să se ducă la şcoală. Acolo, în mahalaua aia la ce şcoală să se ducă? Cine îi primeşte? Copiii ăia ce educaţie vor avea?”, a spus Cătălin Moroşanu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Sergiu Ciobotariu, cunoscut drept „tăticul călăreţ”, a vândut casa primită cadou din donaţiile strânse de Cătălin Moroşanu, pentru că nu îşi permitea să achite facturile, mai scrie sursa citată.

