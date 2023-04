Cătălin Oprișan îl lovește pe Radu Banciu unde-l doare mai tare: „Uneori îl mai ia...”. Ce a spus matinalul de la Kiss FM - EXLCUSIV

Cătălin Oprișan este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din România. După mai bine de 10 ani petrecuți alături de echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, el a decis să plece din televiziune. De anul trecut, Cătălin este prezentator al unei emisiuni matinale la radio, alături de Ciprian Dinu. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Oprișan a vorbit despre mai multe persoane publice din România, printre care și Radu Banciu.

În ultimii 10 ani, Cătălin Oprișan a devenit un personaj extrem de îndrăgit în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. Cu firea sa extrem de tonică, jurnalistul aducea în fața telespectatorilor tot felul de știri amuzante. Anul trecut, a surprins întreaga mass-media, după ce și-a anunțat plecarea din televiziune. El a decis să se reorienteze către radio. Astfel, Cătălin Oprișan a devenit prezentator al matinalului de la Kiss FM, alături de Ciprian Dinu.

Cum l-a descris Cătălin Oprișan pe Radu Banciu. Cei doi au fost colegi la B1 TV

Invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Cătălin Oprișan a fost provocat de cei doi prezentatori să descrie, în câteva cuvinte, mai multe personaje din viața publică românească. Despre Radu Banciu, cu care a fost coleg în perioada în care lucra pentru B1 TV, Cătălin a avut cuvinte de laudă în privința intelectului său, însă a admis că de multe ori îl ia gura pe dinainte. În plus, Oprișan a dezvăluit că a avut câteva divergențe cu incisivul jurnalist.

„O minte luminată, dar uneori îl ia gura pe dinainte”, a spus Cătălin Oprișan făcând referire la Radu Banciu.



Cătălin Oprișan a oferit detalii neștiute despre Dani Oțil. Cum este prezentatorul de la Antena 1 în spatele imaginii sale de dur

Cătălin Oprișan a lucrat timp de 10 ani alături de Dani Oțil și Răzvan Simion la Antena 1. În ciuda faptului că la TV nu părea să fie prea apropiat de Dani, Cătălin a dezvăluit că îl leagă o prietenie foarte strânsă de acesta. În plus, jurnalistul a explicat faptul că Dani Oțil nu este nici pe departe așa de dur cum vrea să pară la TV. El este un mare sufletist, fiind mereu implicat în ajutorarea celor cu probleme.

„Cu Dani aș mânca și cu Răzvan aș bea. N-am cum, toată lumea mă întreabă…Probabil pe TV se vedea apropierea mai de Răzvan, dar nu pot, n-am cum, îmi vine greu. Dani are un suflet imens. Cu Răzvan stăteai mai mult și petreceai, Dani are un suflet uriaș, ajuta niște oameni în niște condiții… Ce vedeam noi fața asta de dur, pe dedesubt, la orice poveste mai impresionantă Dani plângea. Noi vedem tipul ăla dur călare pe motoretă, dar nu e. Am stat cu ei 10 ani și jumătate, luni, miercuri, vineri plus toate sărbătorile oficiale, cum ziceam noi (râde). La mare se termina emisiunea de la 7.00 la 10.00-11.00, după aia toată ziua erai cu ei. La fotbal, la picioare rupte…Răzvan știe foarte bine, l-am spălat pe picioare destulă vreme, eu, cât era făcută operația. Zicea Dani: ‘Oprișane, plec de la București până la mare. Ți-e dor de ăla mic? Mie mi-e dor. Haide, că te iau cu mașina.‘ Și mergeam, îl vedeam pe fiul meu o oră-două, apoi ne întorceam că a doua zi dimineața, aveam emisiune”, a declarat Cătălin Oprișan, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

