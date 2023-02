Cătălin Scărlătescu a slăbit 30 de kg. La ce aliment a renunțat definitiv concurentul de la “America Express”

Cătălin Scărlătescu a atins o performanță la care alții doar visează. Celebrul bucătar a slăbit 30 de kg fără să depună vreun efort colosal, și, cel mai important, fără a apela la intervenții chirurgicale riscante. Iubitul Doinei Teodoru a dezvăluit ce produs a scos din alimentație, astfel încât să reușească să ajungă la greutatea ideală.

Cătălin Scărlătescu a renunțat la pâine

Concurentul îndrăgitului show „America Express”, difuzat la Antena 1, a avut inițial 130 de kg și a recunoscut că, în ciuda faptului că nu stă departe de preparatele delicioase, a hotărât să renunțe la un singur aliment, respectiv pâinea.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

La cei 50 de ani ai săi, Cătălin Scărlătescu este de părere că în general oricine trebuie să aibă o alimentație sănătoasă, bazată, în special, pe consumul de fructe și legume

„Am mâncat doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a mai dezvăluit celebrul bucătar.

Cătălin Scărlătescu mănâncă pește sau fructe de mare pe grătar

Cătălin Scărlătescu a mai spus că nu se dă înapoi nici de la preparatele ușoare pe bază de pește și că la fel de mult îi plac și fructele de mare gătite pe grătar. Celebrul bucătar de la „Chefi la cuțite” a precizat că le mănâncă chiar dacă ține sau nu regim.

„Aleg la orice oră şi în orice moment preparatele uşoare pe bază de peşte, iar preferatul meu este peştele alb din mare. La fel de mult îmi plac şi fructele de mare, pe care le frig pe grătar alături de legume, peste care adaug zeamă de lămâie şi puţin piper. Acestea sunt preferatele mele, dimineaţa, la prânz, seara… şi când ţin regim… şi când nu ţin regim!”, a mai declarat el într-un interviu.