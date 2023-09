Cătălin Scărlătescu, de la locul de jurat la Antena 1, direct la galele RXF. Sorin Bontea i-a dat o idee neortodoxă unui concurent: „Dacă-l bați, devii celebru”

În cadrul episodului cu numărul 3 din sezonul 12 Chefi la cuțite, Cătălin Scărlătescu a primit o ofertă de zile mari. Sorin Bontea i-a dat ideea lui Cosmin Berki, iar acum rămâne de văzut dacă bucătarul chiar va merge la galele RXF.

Cosmin Berki este un concurent pasionat de lupte în cușcă, dar și de gătit. Pentru cel de-al doilea hobby, a ajuns la Chefi la Cuțite, unde speră să ajungă într-o fază superioară a emisiunii difuzată de Antena 1.

Cătălin Scărlătescu, invitat la RXF în platoul Chefi la cuțite

Visul ascuns al concurentului este să devină faimos în lume cu ajutorul galelor RXF, la care participă de mai mult timp.

Sorin Bontea i-a oferit o sugestie pentru a deveni celebru și mai rapid decât ar putea să o facă luptând în cușcă:

„Eu zic că poți deveni faimos și dacă-l bați pe Scărlătescu”.

Așadar, invitația la galele RXF pentru Cătălin Scărlătescu a fost lansată. Rămâne de văzut dacă celebrul bucătar va accepta această ofertă inedită.

Cui i-a dat cuțitul de aur

În ediția cu numărul 4, Cătălin Scărlătescu a fost fascinat de preparatul unui tânăr de doar 18 ani, pe nume Alex Mihoc. Bucătarul și-a descoperit pasiunea încă din clasa a VIII-a și a venit să arate unei țări întregi ce a învățat și în Franța, unde a căpătat experiență în artele culinare.

„Am început bucătăria la 13 ani, am fost mereu pasionat de bucătărie, iar în clasa a VIII-a am decis să mă înscriu la Școala Ferrandi Paris timp de 3 ani. Apoi, am lucrat în diferite restaurante. Am început că echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri!”

La doar 16 ani, reușea deja să gătească pentru nume grele, spune el: „Lucrând într-un astfel de restaurant trebuie să fie totul perfect. Așteptarea este foarte mare, aveam clienți foarte renumiți. Messi, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron”.

Juratul nu a stat mult pe gânduri și l-a luat în echipa sa. Alex a acceptat, cu entuziasm, oferta.

Și Florin Dumitrescu l-a vrut, fiind primul care a scos cuțitul, dar a cedat în fața colegului său care a lins, la propriu și la figurat, farfuria în care se afla preparatul.

