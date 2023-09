Nunta la Chefi la cuțite: „Cătălin Scărlătescu se va însura cu Doina Teodoru”. Cine a prezentat deja evenimentul

Sezonul cu numărul 12 Chefi la Cuțite a luat startul. Noi concurenți s-au prezentat în platoul show-ului culinar, în încercarea de a îi impresiona pe cei trei jurați. Printre aceștia s-a numărat și Alin Sălăjean, un organizator de evenimente din Cluj. Bărbatul a venit în fața celor trei chefi cu o energie debordantă și cu gândul de a-i organiza nunta lui Cătălin Scărlătescu și a Doinei Teodoru.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de ceva timp. Relația celor doi pare să meargă destul de bine, iar multă lume se așteaptă ca aceștia să treacă la pasul următor. Nunta celor doi este așteptată, iar un concurent de la Chefi la Cuțite s-a oferit să o organizeze. Tânărul a gândit întreg evenimentul și i-a prezentat planul chiar viitorului mire.

Cum va arăta nunta lui Cătălin Scărlătescu

Ediția a treia a emisiunii Chefi la Cuțite l-a adus în platoul show-ului culinar pe Alin Sălăjean. Acesta este organizator de evenimente în Cluj și a avenit la Antena 1 cu gândul de a-i impresiona pe cei trei jurați. Acestea le-a pregătit o rețetă de aripioare picante cu cartofi la cuptor și sos aioli, însă preparatul a pălit în fața energiei debordante a concurentului.

Pe lângă talentele culinare, Alin Sălăjean și-a prezentat în fața celor trei jurați și talentele de organizator de evenimente. Acesta a spus că Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu se vor căsători curând, iar el deja a făcut planul de nuntă. În viziunea concurentului, cei doi vor face o nuntă mare, cu 700 de persoane, iar la eveniment vor găti cei mai mari chefi din Europa.

„Cătălin Scărlătescu o va lua în căsătorie pe Doina în viitorul apropiat. 700 de oameni, cei mai mari chefi din România, din Europa, de pe mapamond”, a fost scenariul pregătit de Alin sălăjean.

„Am 52 de ani, nebunule!”, a replicat Cătălin Scărlătescu.

„E greu să nu îţi placă de Cătălin”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au întâlnit în culisele de la Antena 1, însă pentru prima oară au făcut cunoștință cu adevărat în Vama Veche. Acolo s-au legat primele sentimente, iar mai apoi totul s-a transformat într-o relație serioasă. Deși la început actrița a fost puțin sceptică în privința relației, celebrul chef a reușit să o convingă destul de repede că merită o șansă.

„Auzisem că îi place foarte mult să se distreze, tututor ne place să ne distrăm. Dar parcă nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ, dar m-a convins. Mi s-a părut că îşi doreşte şi el foarte mult o relaţie serioasă şi atunci am zis să-i dau o şansă pentru că şi eu l-am plăcut. Este un om foarte fain, e foarte şarmant, e greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă.

El şi-a dorit să ne mutăm împreună destul de repede, lucru pe care am încercat să-l amân un pic ca să ne cunoaştem mai bine înainte să facem aceste pas pentru că este un pas important la urma urmei”, declara Doina Teodoru, potrivit fanatik.ro.