Cătălin Scărlătescu, destăinuiri despre pasul cel mare. Când îl vom vedea în fața altarului

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre pasul cel mare și despre ideea întemeierii unei familii. Cheful de la Antena 1 trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste, alături de Doina Teodoru. Iată ce confesiuni a făcut Cătălin.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cheful Cătălin Scărlătescu se iubește cu Doina Teodoru, tânăra care i-a sucit mințile de mai bine de un an. Deși a stat o bună perioadă de timp singur, ideea burlăciei nu prea i-a mai plăcut chefului de la Antena 1, așa că, s-a pus pe treabă și a început să-și caute aleasa inimii. Vestea că acesta are o relație a șocat pe toată lumea, iar acum, la mai bine de un an de când juratul de la „Chefi la cuțite” își scrie povestea de iubire alături de Doina, acesta a oferit și un răspuns vizavi de planurile de viitor.

Ce a declarat Cătălin Scărlătescu despre nuntă și copii

Întrebat în cadrul unui interviu când se va însura, acesta a răspuns scurt: „Nu știu”, apoi, la întrebarea: Când o va cere pe Doina de soție, acesta a dat același răspuns: „Nu știu”, pesemne că nu s-a gândit când va fi momentul potrivit pentru acest pas, ci alege să trăiască clipa și lăsa timpul să decidă când va fi să fie.

„În majoritatea timpului, eu fac ce trebuie să fac și în rest fac ce vreau”, a mai completat acesta, într-un interviu pentru Antena Stars.

Dacă vizavi de nuntă a fost puțin mai sceptic și nu a vrut să ofere mai multe detalii, Cătălin a mărturisit că este presat de către colegi să se pună pe treabă și să devină tătic.

”Și Bontea la filmări, și Dumitrescu, acum nu mai vor să mă însor, vor să fac copii, vor nepoți. Bă, lăsați-mă încet așa, adică 10 sezoane am stat într-un fel și acuma imediat, pe repede înainte, nu merge așa”, a mai spus acesta.