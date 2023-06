Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea nu sunt deloc prieteni în viața reală, de fapt: „Sunt singurii mei doi inamici”

Pare greu de crezut, dar Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea nu sunt deloc prieteni în viața reală. Cel care a dat cărțile pe față și a spus cum stau lucrurile, de fapt, între ei, a fost chiar iubitul Doinei Teodoru. Nu s-a putut abține și a ținut să demonteze toate speculațiile fanilor emisiunii Chefi la Cuțite!

Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația de „prietenie” dintre el și ceilalți doi chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Foarte sincer din fire, iubitul Doinei Teodoru a dat cărțile pe față și a spus ce crede despre ei fără să se abțină. Juratul de la Chefi la Cuțite este de părere că Bontea și Dumitrescu îi sunt inamici și nicidecum amici. El continuă seria mărturisirilor și spune că nu a ieșit niciodată cu ei la o bere, așa cum ar proceda prietenii adevărați. Deși apar împreună la TV de ani întregi, cei trei nu au o relație strânsă de amiciție și-n afara camerelor de filmat.

„Mă feresc de Bontea și de Dumitrescu ca de draci. Ăștia sunt călare pe mine tot timpul. Sunt singurii mei doi inamici veritabili. Noi nu suntem prieteni. Eu încă n-am ieșit cu Bontea și cu Dumitrescu la o bere, noi trei. Acum foarte mult timp, când am cunoscut-o prima dată în viața mea pe Mona Segall (n.r. – producător de televiziune), ea mi-a spus așa: Tu o să fii cel mai iubit bucătar din țara asta. Bontea și cu Dumitrescu au fost atenți și cred că de atunci le-a rămas în cap că eu sunt cel mai iubit bucătar și atunci ei fac front în fața mea. Am avut un moment în care am intrat cu ei doi în metrou și au venit trei oameni: Vreau să fac poză cu tine! Păi și cu ei doi? Nu!”, a spus Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Mihai Morar.

Moderatorul s-a arătat surprins de afirmațiile lui Scărlătescu: „Tu cât vorbești serios acum și cât glumești?”

Cheful a ținut să spună: „Să ții minte, eu niciodată nu mint”.

Cea mai amuzantă ceartă dintre Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu

Scărlătescu a mai povestit și o fază, de-a dreptul amuzantă, dintre el și Sorin Bontea. Cei doi au avut anumite divergențe, la un moment dat, care n-au rămas fără urmări. Nu și-au vorbit timp de 10 zile, deși mergeau împreună la platourile de filmare.

”E o fază în care m-am certat rău de tot cu Bontea. Bontea venea cu mașina lui proprie și personală, m-a luat de acasă, mergeam la platou că era în drum, mă lua de la platou, mă lăsa acasă. Și vreo 10 zile nu am vorbit deloc (n.r. în condițiile în care mergeau împreună). Asta face ca noi să… suntem de neînțeles ce e acolo, e un haos total”, a mai spus cheful, pentru sursa citată mai sus.