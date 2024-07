Cătălin Stănciulescu, un cunoscut vlogger, deportat din Belize din cauză că este român: ”De acolo mi-am dat seama că o să apară problema”

Cătălin Stănciulescu, vloggerul român cunoscut drept „BackPackYourLife”, a expus în spațiul public o situație pe care a întâmpinat-o în călătoria sa în jurul lumii. Vloggerul a dorit să viziteze Belize, o țară care se învecinează cu Mexic. Și-a achiziționat biletul din Honduras, având în plan o excursie de 3 zile în Belize. Apoi, urma să plece în Panama. Odată ce a aterizat și s-a prezentat la serviciul pentru imigrări, a întâmpinat probleme. Reprezentantul de la Immigration Office i-a adresat câteva întrebări în urma cărora românul a realizat că va avea dificultăți la intrarea în țară. În cele din urmă, a ajuns să fie trimis înapoi în Honduras, fiind lăsat cu un gust amar. A explicat în spațiul public întreaga situație.

„Mă aflam în Honduras și am decis să vizitez Belize, pentru trei zile. Am luat un zbor, aproximativ 45 de minute. Ce trebuie să știți este că Belize are graniță cu Mexicul, și Mexicul are graniță cu Statele Unite ale Americii, iar Belize se află pe ruta celor care vor să intre ilegal în Statele Unite ale Americii. Aveam de stat doar 3 zile în Belize, după care aveam bilet cumpărat pentru a merge în Panama. Deci aveam bilet de ieșire din Belize.

Aterizam în Honduras, pentru că aveam locul în avion în față. Am ieșit din avion primul, deci am ajuns primul la Immigration Office. Îi dau pașaportul, se uită la mine și îmi pune o întrebare extrem de importantă. De acolo mi-am dat seama că o să apară problema”, a povestit vloggerul pe Tik Tok.