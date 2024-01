Ce a pățit un român de Revelion în Rusia lui Vladimir Putin: „Românii nu au voie să vadă focurile de artificii”

Revelion de coșmar pentru un vlogger român în Rusia. Alături de iubita lui, bărbatul a petrecut Revelionul în Sankt Petersburg, locul unde s-a născut Vladimir Putin, însă experiența a fost un fiasco.

Cosmin Avram, un renumit vlogger român, a avut parte de o primire deloc primitoare în orașul unde s-a născut Vladimir Putin, președintele Rusiei. Bărbatul, împreună cu partenera sa, au vrut să petreacă noaptea dintre ani în piața centrală din Sankt Petersburg, însă au avut de-a face cu mai mulți cetățeni neospitalieri. Întreaga experiență neplăcută a fost filmată și făcută public pe You Tube.

”Tocmai am ajuns aici, în Sankt Petersburg, să facem Revelionul. De fapt, am ieșit pe stradă pentru a vedea care e situația, pentru a luat pulsul orașului. Se întâmplă lucruri ciudate, motiv pentru care am decis să filmez, să fac un vlog improvizat pentru că nu aveam de gând să fac așa ceva. Pe noi ne-au întors de la controlul de securitate. Am stat foarte mult la prima coadă, s-au uitat la noi în pașapoarte și nu ne-au lăsat să intrăm, au spus ”Romanski passport, niet” și ne-au dat afară. Ne-au întors din drum. Fără niciun fel de explicație. Bine ați venit în Rusia, ce să zic! Românii nu au voie să vadă focul de artificii de aici din Sank Petersburg. Nu aș vrea să spun că este discriminare, dar așa pare. Erau foarte multe persoane din India, toți intrau. Nu avem dreptul să le vedem. O să încercăm să intrăm prin altă parte”, povestește Cosmin Avram pe You Tube.