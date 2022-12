Cătălin Zmărăndescu, umilință supremă de la fiul său cel mare. Mihai: „Ești un om care calcă pe cadavre pentru bani”+ dezvăluiri cutremurătoare despre cum și-a crescut copilul fostul bodyguard al lui Gigi Becali

Scandalul continuă! După ce fostul concurent de la Survivor România 2022 a vorbit despre fiul său de parcă ruptura s-ar fi produs din vina tânărului, Mihai a răbufnit! Dezvăluirile pe care le face băiatul cel mare al fostului bodyguard sunt de-a dreptul șocante.

În urmă cu ceva vreme, Cătălin Zmărdescu a lansat „bomba”, spunând:

„Mihai e fiul meu cel mare. (…) Mihai e ceva departe în momentul ăsta. Noi, ca părinți, în viața asta, avem o singură datorie. Să le oferim, până la 18 ani, copiilor educație, hrană, îmbrăcăminte”

La scurt timp după aceea, a venit o reacție complet neașteptată chiar din partea lui Mihai! Pe platforma TikTok, tânărul a mărturisit că fostul concurent de la Survivor România nu doar că nu l-a crescut corespunzător, ci i-a și „tocat” banii din luptele de MMA din Anglia. Mai mult, l-a privat de drepturile elementare despre care vorbea cu atât de mult patos.

„ Eu nu am avut nevoie de tine niciodată, din punct de vedere financiar, pentru că tu nu ai absolut niciun ban. În același timp, tu ai trăit foarte bine de pe urma meciurilor mele din Anglia, să ținem minte chestia asta. Cu dovezi, avem dovezi.

Am avut nevoie de tine în viața mea de zi cu zi pentru că asta trebuie să facă un tată, nu cum ai spus tu, că până la 18 ani, tu trebuie să oferi o educație. Educație nu mi-ai oferit, m-ai învățat doar cum să profit de pe urma oamenilor și cum să trag pe ei întotdeauna. Haine nu mi-ai oferit. Mi-am luat singur sau mi-a luat mama. Ce ai mai zis tu pe acolo, mâncare, crede-mă că au fost zile în care mâncat orez cu ketchup”, a spus Mihai pe rețelele de socializare.

Fiul lui Cătălin Zmărăndescu: „Ești un om care este în stare să te vadă în groapă și să-ți mai dea un picior”

Mihai a făcut public și faptul că va deveni curând tătic, iar Cătălin Zmărăndescu nici măcar nu a vrut să afle detalii despre viitorul său nepot. Enervat la culme din acest motiv, dar și din toate cele de mai sus, tânărul a dezvăluit publicului larg o față a tatălui său nemaivăzută până acum. Bonus: nu este singurul copil cu care fostul bodyguard nu mai vorbește.

„O să am un copil, o să fie nepotul tău, ai sunat și tu vreodată să zici «băi, cum merge sarcina? Mamă, ce bucuros sunt, o să am un nepot». Măcar să întrebi. E sânge din sângele tău. Să fii alături de mine, de nepotul tău, dar tu nu o să faci niciodată chestia asta pentru că ești un om care nu are principii.

Ești un om care calcă pe cadavre pentru bani și ești un om care este în stare să te vadă în groapă și să-ți mai dea un picior, să cazi mai jos. În același timp, zici de ce port numele de Zmărăndescu. Păi Cătălin, atâția ani l-ai murdărit. Trebuie să fie cineva care este asumat pentru că trecutul, prezentul și viitorul se leagă. N-o să fug niciodată de trecut”, a adăugat fiul cel mare al lui Cătălin Zmărăndescu.

