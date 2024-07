Cătălina din Zalău a zburat cu TAROM în Turcia. Când a ajuns, a înlemnit: Ce s-a întâmplat cu bagajele ei

Cătălina, o tânără din Zalău, și-a achiziționat un bilet de avion către Turcia, iar zborul a fost operat de Tarom. Însă, când a ajuns în Antalya și și-a privit bagajul, a înlemnit. Iată ce a sesizat tânăra în aeroport.

Cătălina, o tânără din Zalău, a plecat, în urmă cu câteva zile, către Turcia. Și-a achiziționat bilet de avion, s-a îmbarcat și a pornit către Antalya. Odată ajunsă pe aeroport, la zona pentru ridicarea bagajelor a observat că trollerul său avea urme de deteriorare. Deși bagajul a fost înfoliat, tânăra a sesizat că are o bucată de material ruptă. A atașat pe grupul de Facebook „Forum Turcia” imaginile și a întrebat alți utilizatori ce ar trebui să facă în aceste condiții.

„Bună ziua! Am plecat de acasă cu bagajul înfoliat si așa l-am primit la ridicare bagaje din Antalya (am zburat cu Tarom). Unde pot face reclamație?”, se arată în mesajul postat pe grupul de Facebook.

Vezi și Zbor anulat de Tarom? Află cum îți primești banii înapoi, unde ceri despăgubiri

Citește și Haos pe Aeroportul Otopeni, după ce zeci de zboruri au fost anulate! 20 de piloți s-au declarat inapți pentru zbor

După ce a ieșit din avion și s-a îndreptat către zona de ridicare a bagajelor, în aeroportul din Turcia, a sesizat că trollerul ei avea o bucată de material deteriorată. Deși a fost înfoliat bagajul, nu a fost întocmai ferit de eventualele daune. Pe rețelele de socializare, într-un grup, tânăra s-a adresat către utilizatori, pentru a găsi o soluție. A precizat că dorește să facă o reclamație în acest sens. Mai mulți utilizatori i-au comentat la postare. În această situație s-au aflat și alți călători.

„Direct pe aeroport, înainte să ieși, cauți la informații”, „La firma care se ocupă de cărat bagaje. Tarom nu are nicio legătură”, „Și eu am avut rupte două roți de la două bagaje noi”, „Dacă bagajul a fost deteriorat trebuie să raportezi în aeroportul de sosire, ca să ai dovadă că l-ai primit deteriorat. Cu această dovadă faci ulterior reclamație la asigurator. Dacă nu ai asigurare, faci la Tarom”, „Și noi am pățit anul trecut. Am făcut reclamație, dar nu am rezolvat nimic”, „Am pățit la fel la Tarom, mi-au spart valiza din plastic, și au oferit drept despăgubire 300 de lei, deși valiza valora dublu. Oricum, nu i-am văzut nici pe ăia, de 3 ani…. Reclamație se face la birou la firma cu care ați zburat, imediat după ce vă luați bagajul, trebuie să arătați niște documente, inclusiv cel ce se lipește pe bagaj”, sunt o parte din comentarii.