Cătălina Isopescu și-a presimțit moartea! Ultima dorință a fost să...

La numai 49 de ani, Cătălina Isopescu a pierdut lupta pentru viață. S-a stins cu o ultimă dorință. A vrut să moară acasă, nu la spital. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii cutremurătoare despre decesul fiicei celebrului prezentator TV, trecut, și el, la cele veșnice, în toamna anului trecut.

Cunoscutul model al anilor ’90 s-a stins din viață fulgerător, iar partenerul ei, fostul concurent la “Exatlon”, Oltin Hurezeanu, a rămas cu sufletul împietrit de durere. Ca de altfel toată lumea care a cunoscut-o pe fiica lui Emanuel Isopescu.

Potrivit unor surse, Cătălina suferea de cancer laringian și, de-a lungul timpului, a trecut prin două intervenții chirurgicale. Urmate, potrivit protocolului medical, de tratamente de radioterapie și chimioterapie. Boala nemiloasă, din păcate, a recidivat.

“Se chinuia de aproximativ patru ani. A fost tratată într-un spital privat din Romania. Starea ei s-a agravat în vara lui 2020. În ultima perioadă, când a fost internată în spital, mai exact în ultima lună, i-a cerut iubitului și surorii mari, Ioana, să o aducă acasă, că acolo vrea să moară, în niciun caz înconjurată de medici și asistente. A simțit, practic, că nu mai are nicio șansă”, a precizat, pentru CANCAN.RO, o persoană din apropierea familiei Isopescu.

An de coșmar pentru vedetă

Fiica lui Emanuel Isopescu a fost, tot timpul, o persoană deschisă, care nu a deranjat niciodată pe cineva. A avut o relație deschisă cu cele două surori ale ei.

Mama Cătălinei a decedat acum 15 ani, iar tatăl, Emanuel Isopescu, s-a prăpădit anul trecut, în septembrie. Tot în toamna trecută a murit și bunica ei. Are o soră, Ioana și încă una de 16 ani. De ambele a fost legată sufletește.

Emanuel Isopescu a murit în 2020

În vârstă de 75 de ani, Emanuel Isopescu a decedat la începutul lui septembrie 2020. La momentul respectiv, anunțul l-a făcut chiar Ioana, sora Cătălinei, pe pagina de Facebook.

“Drepții cu drepții, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun”, a scris Ioana Isopescu.

În 2011, Emanuel Isopescu a suferit o operație dificilă la inimă și acuza într-o postare pe o rețea socială că s-ar fi infectat în spital cu clostridium difficile, o bacterie nosocomială.

Fost jurnalist de investigații, Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile TV de calibru din Romania și s-a retras din activitate în 2011. Locuia retras în Tulcea, unde avea o pensiune.

În iunie 2020, cunoscutul prezentator TV făcea un apel emoționant pe Facebook pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate. “Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Varsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare”, scria Emanuel Isopescu.