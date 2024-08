Cătălina Ponor a ajuns de nerecunoscut! Cum s-a transformat trupul ei, la 7 ani după ce s-a retras din gimnastică

Cătălina Ponor este una dintre gimnastele din România care a făcut spectacol de-a lungul carierei sale. Aceasta a fost una dintre cele mai bune sportive ale țării noastre, reușind să cucerească de-a lungul timpului numeroase medalii. În urmă cu șapte ani, gimnasta și-a anunțat retragerea, iar acum este de nerecunoscut. Cum s-a transformat trupul ei?

Cătălina Ponor a ajuns la vârsta de 37 de ani și este una dintre cele mai bune gimnaste ale României. Pentru prima dată, aceasta a uimit pe toată lumea în urmă cu 20 de ani, la Jocurile Olimpice de la Atena, când a câștigat 3 medalii de aur, la bârnă, sol și în proba pe echipe. Tot atunci gimnasta a fost supranumită „Regina bârnei”. Însă, deși presărat cu numeroase medalii, drumul în lumea gimnasticii a fost unul greu și anevoios pentru Cătălina Ponor.

Cum s-a transformat Cătălina Ponor

Drumul în lumea sportului a început pentru Cătălina Ponor la o vârstă fragedă. Pe vremea când avea numai patru ani, aceasta a fost descoperită de cei doi antrenori ai naționalei de gimnastică a României, Octavian Bellu și Mariana Bitang. Aceștia au văzut potențialul gimnastei și au invitat-o să se antreneze alături de ei, la națională.

Mai apoi, Cătălina Ponor și-a făcut debutul în competițiile internaționale în anul 2003, pe când avea 16 ani. Au urmat numeroase competiții câștigate, însă în anul 2007, gimnasta șoca pe toată lumea anunțându-și retragerea la vârsta de doar 20 de ani.

Însă, la patru ani după ce și-a anunțat prima retragere, Cătălina Ponor a revenit în atenția tuturor și a reluat șirul victoriilor. Cariera sportivei a fost marcată de numeroase accidentări, ce au făcut-o să renunțe de câteva ori la sportul pe care îl iubea, însă de fiecare dată a urmat și o revenire în forță.

În anul 2017, sportiva participa la Mexico Open, ultimul turneu din cariera sa. După turneul din Mexic, Cătălina Ponor și-a anunțat pentru ultima oară retragerea din gimnastică, la vârsta de 30 de ani. Per total, gimnasta a câștigat 23 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, iar dintre acestea, 12 au fost de aur.

Au trecut 7 ani de când Cătălina Ponor a renunțat la sportul ce a făcut-o celebră, iar viața ei are acum un alt curs. Sportiva a devenit mamă, are acum doi copii frumoși, iar toată atenția sa se concentrează asupra acestora. De când a renunțat la sport, trupul fostei gimnaste a suferit câteva modificări, s-au adunat câteva kilograme în plus, însă chiar și așa fosta sportivă este într-o formă de zile mari.

