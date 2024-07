Câte afaceri face Gabi Bădălău cu statul. Adevărul despre bani + căsnicia cu Claudia Pătrășcanu și infidelitatea lui

Gabi Bădălău, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu și fostul soț al cântăreței Claudia Pătrășcanu, a fost invitatul prezentatoarei TV Denise Rifai, în cadrul ediției de duminică, 21 iulie, a emisiunii „40 de întrebări”. Este fiul lui Niculae Bădălău, un politician român, membru al Parlamentului României, dar și o prezență celebră în showbiz-ul de la noi, mai ales prin prisma relațiilor amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Gabi Bădălău este o figură controversată în România. S-a făcut remarcat prin sumele de bani uriașe pe care le cheltuiește prin cluburi și vacanțe, dar și datorită relațiilor sale intens mediatizate. După un șir lung de idile amoroase, Gabi a decis să se căsătorească și aleasa inimii sale a fost Claudia Pătrășcanu. Împreună au doi copii frumoși și sănătoși, pe care ambii părinți îi iubesc și îi plimbă în diverse vacanțe.

Gabi Bădălău, la 40 de întrebări cu Denise Rifai

După un divorț cu scandal și cu multe drumuri la tribunal, Gabi Bădălău și-a găsit liniștea în brațele Biancăi Drăgușanu. La vremea respectivă, blondina tocmai ieșea dintr-o relație tumultuoasă cu celebrul Alex Bodi, de care a divorțat la doar 7 luni de la cununia civilă.

„Vreau să menționez, e prima oară când apar într-un platou TV. Vreau ca oamenii să afle și dreptatea mea. Nu sunt nici beizadea, nici copil de bani gata. Sunt tatăl a doi copii, sunt copilul părinților mei, sunt frate, soț și iubit”, și-a început Gabi Bădălău povestea.

În cadrul emisiunii, jurnalista Denise Rifai are pregătite o serie de întrebări interesante:

Denise Rifai: V-ați mai fi căsătorit cu Claudia Pătrășcanu dacă nu rămânea gravidă?

Gabi Bădălău: Eu cu fosta mea soție nu am avut o poveste de dragoste așa cum mi-am dorit și să fie normal, să trecem prin anumite etape și apoi să existe o sarcină. Ne-am cunoscut, după 2-3 săptămâni-o lună, a rămas însărcinată. Aveam 25-26 de ani și îmi doream copilul. Nu o cunoșteam, nu o iubeam, dar mi-am dorit copilul. M-am sfătuit cu părinții, nu am ținut cont de ei și am făcut copilul. Totul fără să ne cunoaștem ca oameni, fără să avem o istorie. Părinții au zis că nu o cunosc, a rămas gravidă în prima lună și că mă grăbesc. După al doilea copil, am făcut nunta și botezurile. Nu (n.r. răspunsul lui).

Nu, părinții nu m-au obligat să mă căsătoresc. A fost decizia mea. Poate am fost obligat sau apăsat de familia Claudiei. Nunta a fost superbă și făcută din suflet, că așa am simțit. Nu are legătură cu funcțiile tatălui meu de la vremea respectivă.

Afaceristul a vorbit și despre implicarea sa în afacerile de familie, după ce mulți au spus în stânga și-n dreapta că îl consideră fiu de baron local.

„Ascensiunea ca familie sau în business nu are legătură cu funcțiile tatălui. Avem o companie din 1991, cu peste 300 de angajați. Nu am avut înainte contracte cu statul. Avem un stil de viață pentru că muncim, e un stil de viață. Nu îmi pun ceasurile, nu vreau să fiu tiktoker sau influencer. Sunt foarte multe dezavantaje în business, cum sunt și avantaje Cel mai recent, dosarul pe care îl am din cauza funcțiilor tatălui meu. În perioadele când nu era la guvernare partidul din care făcea parte, aveam controale de la toate instituțiile statului. Apoi expunere în media, fără voia noastră. Cel mai mare avantaj este că sunt mândru de funcțiile tatălui meu, obținute prin muncă și reușite”, a continuat Gabi Bădălău.

Denise Rifai: Ce studii aveți?

Gabi Bădălău: Am terminat școala generală în Giurgiu, apoi Tudor Vianu 8-12, am terminat Facultatea de Drept, am Master în științe politice. Da, mi-a plăcut școala. Din păcate, școala mea nu are treabă cu businessul pe care îl am.

Denise Rifai: Câți bani ați spart cel mai mult de ziua dvs.?

Gabi Bădălău: Sunt născut pe 2 octombrie 1987, mi-am organizat petreceri ca tot omul, și acasă, dar și în club. Am fost plecat de multe ori cu familia și copilul. Am avut 1 an și 6 luni când nu am părăsit țara, aveam control judiciar. Anul acesta nu mi-am serbat ziua. Când am împlinit 36 de ani, am făcut un grătar acasă.

Avem mai multe afaceri înființate de tatăl meu la Revoluție. Sunt acționar în societățile astea, sunt foarte mândru că ofer locuri de muncă, că suntem cu dările la stat la zi, cu salariile la zi.

Denise Rifai: Faceți bani cu orice preț?

Gabi Bădălău: Nu, nu sunt omul care calcă pe cadavre pentru a face bani, departe de mine lucrul ăsta. Articolele de presă probabil sunt în perioada de campanie, când au vrut să ne atace. Suntem în legalitate cu absolut tot, nu putem explora fără avize de la Apele Române. Sunt în legalitate. Dacă s-a întâmplat ceva, se lucrează cu excavatoare, zeci și sute de oameni, am plătit amenzi și am remediat ce s-a întâmplat.

Denise Rifai: Câți bani publici se scurg în conturile familia Bădălău?

Gabi Bădălău: Toate licitațiile la care participăm sunt publice, pe SEAP. În unele comune sunt primari de toate culorile politice. Noi lucrăm cu statul pentru că trebuie să oferim continuitate și locuri de muncă.

Licitațiile sunt cu transparență. Dacă am câștigat în comune cu primari PSD, sunt convins că licitațiile sunt conforme. Primarul care m-a denunțat a făcut închisoare cu executare 4 ani pentru dare și luare, șantaj. Eu nu îl cunosc, nu am legătură cu el. Procurorii DNA mă acuză pentru o presupusă luare de mită, fără martori sau alte detalii. Sunt pe fond și aștept.

50% din afaceri sunt cu statul și mergem la licitații publice în Giurgiu și alte județe, multe sunt și în domeniul privat.

Denise Rifai: De câte ori v-ați simțit umilit ca bărbat?

Gabi Bădălău: Au trecut 15 ani de când am avut relația cu Ramona Gabor, am rămas în relații bune cu toate fostele. Au fost perioade ale vârstei. Avem etape și învățăm din ele. Relația cu ea a avut sare și piper, nu m-am simțit umilit ca bărbat. M-am simțit bărbat cu toate fostele mele. Da, mai sunt gelozii și infidelități, și le tratăm ca atare fiecare. Da, am fost în hotel și am făcut testul acela. Nu mai pot face la 36 de ani ce am făcut la 20 de ani, a fost o perioadă.

Denise Rifai: Vă validează femeile celebre agățate de brațul dvs?

Gabi Bădălău: De multe ori și eu mi-am pus întrebarea asta, dacă am sensibilitate la domnișoarele cunoscute în România. Nu, doar că așa s-a întâmplat, ca majoritatea prietenelor să fie persoane publice.

Denise Rifai: Vă enervează când sunteți refuzat?

Gabi Bădălău: Ca bărbat, prin natura noastră, suntem vânători. Îmi place să cred că pot să cuceresc orice femeie. Nu am avut nicio relație cu EBA, doar de amiciție. Cu Simona Sensual nu am avut nici măcar un schimb de mesaje. Bărbatul, cât trăiește, are datoria să încerce. Sunt multe femei frumoase în România, nu dau nume. Mă incită când sunt refuzat.

Denise Rifai: V-ați învățat sora mai mică să se ferească de Don Juani?

Gabi Bădălău: Suntem o familie unită. Sora mea este un om special, ea, contrar la ceea ce se întâmplă azi, are primul iubit de la 17 ani și este soțul ei. Stă departe de lumea asta, este discretă, muncitoare. Ea și soțul se ocupă de una dintre afaceri. Nu a fost cazul să o sfătuiesc. De când e cu el, doar pe el l-a avut și o felicit pentru asta!

Denise Rifai: Sunteți oaia neagră a familiei?

Gabi Bădălău: Nu, în niciun caz. Ceea ce nu știe presa e că mă asociază, fără voia mea, cu scandaluri provocate de fosta soție sau relațiile pe care le-am avut sau am cu persoane de notorietate. Le-am adus multe bucurii părinților, inclusiv nepoții. Acum și de vreo 10 ani, eu sunt stâlpul afacerilor, dar nu se vede. Se vede doar că mai călătoresc. Dar la 7 sunt pe șantier, lucrez 14 ore pe zi, sunt un sprijin pentru părinți, am responsabilități. Cred că am făcut multe lucruri cu care ai mei se pot mândri. Nu cred că i-am făcut de rușine, nu, și nici nu vreau să îi fac.

Denise Rifai: Ați cărat sacoșe de bani?

Gabi Bădălău: Din păcate, fosta soție în perioada de 5 ani de când am divorțat nu a avut capacitatea sau liniștea de a termina acest divorț în condiții civilizate, având în vedere că avem doi copii și îi afectează. Am avut probleme și cu DNA-ul și controale, ea era singura care alimenta asta cu sacoșele de bani. A bătut la ușă la DIICOT, m-a denunțat. Dacă aș fi cărat sacoșe de bani, eram prin altă parte, Doamne ferește! Suntem printre familiile cu cele mai mari controale, nu facem lucruri ilegale, suntem cu lupa pe noi. Nu prea folosesc bani în numerar și nici afacerile pe care le am nu primesc bani în numerar. Totul este fiscalizat.

Denise Rifai: A fost Claudia Pătrășcanu o soție bună?

Gabi Bădălău: Problemele cred că au apărut pentru că nu ne-am cunoscut ca prieteni, ca oameni și am ars anumite etape. Într-o lună era gravidă. Nu, nu a fost o soție bună. Eu am petrecut mult cu copiii. Da, i-am greșit, am avut o relație extraconjugala. Când mi-am dat seama că am sărit calul și îmi afectează relația, m-am dus la Claudia și i-am zis să mă ierte. Dar ea a preferat circul. Am avut probleme de la început, nu ne-am înțeles. Problemele au început când am avut relația extraconjugală care a dus la divorț.

Denise Rifai: Vă este rușine că v-ați dat copiii afară din casă?

Gabi Bădălău: De câte ori vorbesc despre copii, este un subiect foarte sensibil. Eu nu mi-am dat copiii niciodată afară din casă, cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii. Eu trăiesc pentru a le oferi un viitor stabil și frumos copiilor mei. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei, eu niciodată nu am dat-o afară din casă. Înainte să plece, ea a pus pe Facebook acel mesaj pe Facebook. Cred cu certitudine, ea e genul de persoană care trăiește din atenția mass-mediei. Eu cred acum, după 5 ani,

A plecat cu surle și trâmbițe. Cred că a avut un plan, a sunat la poliție, a plecat cu 100 de lei. Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea. A fost decizia ei și am ajuns la divorț. Eu am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare.